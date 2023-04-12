Россия подняла в воздух Cу-27 из-за самолета НАТО над Балтикой

Военные обнаружили над Балтийским морем приближающуюся к российской границе воздушную цель. Пилоты истребителя установили, что это был противолодочный самолет. Вскоре он развернулся от границы

Истребитель Су-27 (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Истребитель Су-27 из состава сил противовоздушной обороны Западного военного округа был поднят 12 апреля в воздух из-за обнаруженного над Балтийским морем у российской границы противолодочного самолета ВМС Германии. Немецкий самолет развернулся у российской границы и не нарушил ее, Су-27 после этого вернулся на свой аэродром. Об этом сообщило Минобороны России.

В Минобороны пояснили, что российские средства воздушного контроля обнаружили над Балтикой приближающуюся к границе воздушную цель. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 <...>. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии. <...> Нарушения государственной границы не допущено», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства», — отметили в Минобороны.

Lockheed Р-3С Orion — противолодочный патрульный самолет, оснащенный специальным электронным комплексом прицеливания и поиска целей. Самолет эксплуатируется в нескольких странах, в вооруженные силы такие машины начали поступать с 1962 года. Боевой радиус самолета, на котором установлено четыре турбовинтовых двигателя, составляет 2,3 тыс. км. На самолеты семейства Р-3 могут устанавливать управляемые ракеты «воздух — поверхность», неуправляемые ракеты, а также неуправляемые бомбы, в том числе способные нести ядерные заряды. У самолетов есть до восьми точек подвески боеприпасов в бомбоотсеке и до десяти под крыльями.

В середине марта Европейское командование ВС США сообщило, что российские Су-27 над Черным морем сбросили топливо на беспилотный аппарат MQ-9, который вел разведку над международными водами. При этом, по заявлению американской стороны, один из истребителей задел винт беспилотника, после чего тот пришлось затопить. США опубликовали запись попытки перехвата дрона, которая произошла 14 марта. В Минобороны России отвергли эту версию, заявив, что Су-27 не вступали в контакт с MQ-9. По данным российской стороны, дрон «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». В ведомстве также заявили, что пилоты Су-27 предотвратили нарушение дроном «границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции». Летчиков представили к госнаградам.

В феврале объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) сообщило об обнаружении у Аляски четырех российских военных самолетов. Это были бомбардировщики Ту-95МС, которые сопровождали истребители Су-30 и Су-35. В NORAD заявили, что отследили, идентифицировали и сопроводили их, при этом российские самолеты не заходили в воздушное пространство США или Канады. «Данная российская активность в зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается в качестве угрозы или провокации», — заявили тогда в командовании.