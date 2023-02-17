США перехватили четыре российских истребителя около Аляски

NORAD: над Аляской второй раз за последние дни были перехвачены российские истребители

Истребители Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) 14 февраля поднимались в воздух для сопровождения четырех российских самолетов около Аляски, сообщило командование в Twitter.

Речь идет о российских Ту-95МС и сопровождавших их истребителях СУ-30 и СУ-35. NORAD обнаружило, отследило, идентифицировало и провело их сопровождение. В командовании отметили, что это второй случай «перехвата» российских самолетов за два дня.

В NORAD отметили, что бомбардировщики и истребители оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады. «Данная российская активность в зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается в качестве угрозы или провокации», — заявили в командовании.

14 февраля Минобороны России сообщало о плановом полете двух Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-30 над нейтральными водами Берингова моря. Общая продолжительность полета составила более 7 часов. В ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

Ранее NORAD заявляло, что 13 февраля американские военные самолеты перехватили четыре российских истребителя в связи с пролетом у Аляски. В группу входили ракетоносцы Ту-95 МС и истребители Су-35. Как отметили в NORAD, в среднем за год осуществляют около шести подобных «перехватов».