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Пилотов предупредили о повышенной военной активности Британии у Кипра
Война в Сирии, 20:57
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Пилотов предупредили о повышенной военной активности Британии у Кипра
В течение месяца воздушная зона между базой Британии на Кипре и столицей республики Никосией будет считаться опасной. В это время там, как предупредили пилотов, может наблюдаться повышенная военная активность британских войск
Вылет британского самолета разведки и наблюдения, оснащенного радиолокационной станцией ASTOR с базы Акротири (Фото: Petros Karadjias / AP)

На сайте американского Федерального управления гражданской авиации появились сообщения NOTAM (оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информация) о том, что с 12 апреля по 12 мая территория между британской авиабазой на Кипре Акротири и столицей республики Никосией будет считаться «опасной» для полетов. В этот период там, как утверждается в материалах NOTAM, будет наблюдаться «повышенная активность британских военных».

За развивающейся в регионе «геополитической ситуацией», согласно сообщениям на сайте Федерального управления авиации США, непрерывно следит Департамент гражданской авиации Республики Кипр. «В случае когда его представителям будет доступна любая важная и надежная информация, департамент авиации примет все соответствующие решения для обеспечения безопасности полетов», — отмечается в одном из сообщений. Причин и остальных деталей установления «опасной» зоны у Кипра в оперативной информации для гражданских пилотов не указывается.

Ранее, 12 апреля, критский портал EKriti сообщил о том, что на аэродроме острова в Ираклионе приземлились два американских самолета моделей MC-12S EMARSS и MC-12W Liberty. Оба они, как уточнял портал, ранее уже использовались в операциях США в Афганистане и Ираке.

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Ситуация разворачивается на фоне угроз президента США Дональда Трампа предпринять ответные меры на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Именно там находится последний очаг сопротивления сирийской оппозиции в Восточной Гуте. Атаки на него войска президента Сирии Башара Асада возобновили утром 7 апреля. В этот же день о том, что на город была сброшена хлорная бомба, сообщили представители сирийской оппозиции, а также сотрудники медицинской организации Сирийско-американское медицинское общество (Syrian American Medical Society — SAMS). По данным последних, жертвами химатаки стали 49 человек, еще несколько десятков пострадали.

Ответственность за случившееся США впоследствии возложили на режим Асада, а также поддерживающую его Москву. При этом в Дамаске свою причастность к произошедшему отвергли, а в российском МИД в свою очередь заявили, что российские военнослужащие следов применения хлора в Восточной Гуте не обнаружили.

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Месяцем ранее, 12 марта, постпред США при ООН Никки Хейли заявляла, что власти США могут начать действовать самостоятельно, если Совет Безопасности ООН не примет мер по урегулированию ситуации в Восточной Гуте. Реагируя на это, начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов объявил, что в случае, если американские военные планируют нанести ракетно-бомбовый удар по Дамаску, из-за чего военные из России могут подвергнуться опасности, российские вооруженные силы им ответят. Позже, в апреле, подобное заявление повторил посол России в Ливане Александр Засыпкин. Он сообщил, что Москва оставляет за собой право сбивать ракеты, если Вашингтон нанесет по Сирии удар.​

«Россия, готовься, ракеты полетят», — написал после этого 11 апреля в своем Twitter Дональд Трамп. Позже американский лидер назвал возможный удар по Сирии «скорым или совсем не скорым». Поддержать Вашингтон в этой операции уже согласились Великобритания и Франция.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Великобритания , Кипр , Сирия
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