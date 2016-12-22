Пилотов предупредили о повышенной военной активности Британии у Кипра

В течение месяца воздушная зона между базой Британии на Кипре и столицей республики Никосией будет считаться опасной. В это время там, как предупредили пилотов, может наблюдаться повышенная военная активность британских войск

Вылет британского самолета разведки и наблюдения, оснащенного радиолокационной станцией ASTOR с базы Акротири (Фото: Petros Karadjias / AP)

На сайте американского Федерального управления гражданской авиации появились сообщения NOTAM (оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информация) о том, что с 12 апреля по 12 мая территория между британской авиабазой на Кипре Акротири и столицей республики Никосией будет считаться «опасной» для полетов. В этот период там, как утверждается в материалах NOTAM, будет наблюдаться «повышенная активность британских военных».

За развивающейся в регионе «геополитической ситуацией», согласно сообщениям на сайте Федерального управления авиации США, непрерывно следит Департамент гражданской авиации Республики Кипр. «В случае когда его представителям будет доступна любая важная и надежная информация, департамент авиации примет все соответствующие решения для обеспечения безопасности полетов», — отмечается в одном из сообщений. Причин и остальных деталей установления «опасной» зоны у Кипра в оперативной информации для гражданских пилотов не указывается.

Ранее, 12 апреля, критский портал EKriti сообщил о том, что на аэродроме острова в Ираклионе приземлились два американских самолета моделей MC-12S EMARSS и MC-12W Liberty. Оба они, как уточнял портал, ранее уже использовались в операциях США в Афганистане и Ираке.

Ситуация разворачивается на фоне угроз президента США Дональда Трампа предпринять ответные меры на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Именно там находится последний очаг сопротивления сирийской оппозиции в Восточной Гуте. Атаки на него войска президента Сирии Башара Асада возобновили утром 7 апреля. В этот же день о том, что на город была сброшена хлорная бомба, сообщили представители сирийской оппозиции, а также сотрудники медицинской организации Сирийско-американское медицинское общество (Syrian American Medical Society — SAMS). По данным последних, жертвами химатаки стали 49 человек, еще несколько десятков пострадали.

Ответственность за случившееся США впоследствии возложили на режим Асада, а также поддерживающую его Москву. При этом в Дамаске свою причастность к произошедшему отвергли, а в российском МИД в свою очередь заявили, что российские военнослужащие следов применения хлора в Восточной Гуте не обнаружили.

Месяцем ранее, 12 марта, постпред США при ООН Никки Хейли заявляла, что власти США могут начать действовать самостоятельно, если Совет Безопасности ООН не примет мер по урегулированию ситуации в Восточной Гуте. Реагируя на это, начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов объявил, что в случае, если американские военные планируют нанести ракетно-бомбовый удар по Дамаску, из-за чего военные из России могут подвергнуться опасности, российские вооруженные силы им ответят. Позже, в апреле, подобное заявление повторил посол России в Ливане Александр Засыпкин. Он сообщил, что Москва оставляет за собой право сбивать ракеты, если Вашингтон нанесет по Сирии удар.​

«Россия, готовься, ракеты полетят», — написал после этого 11 апреля в своем Twitter Дональд Трамп. Позже американский лидер назвал возможный удар по Сирии «скорым или совсем не скорым». Поддержать Вашингтон в этой операции уже согласились Великобритания и Франция.