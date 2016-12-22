Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,87 62,76 EUR Нал. 80,16 77,75 USD Бирж. 63,84 +0,81 EUR Бирж. 78,96 +1,11 USD ЦБ. 62,37 +3,80 EUR ЦБ. 76,85 +4,97 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 6854,60 +133,20 MOEX 2203,12 +1,35% RTS 1088,08 -0,25% Brent 70,72 -0,45% DJIA 24408,00 +1,79% Nasdaq 7094,30 +2,07% FTSE 7257,03 -0,13%
Посол заявил о праве России сбивать ракеты при ударе США по Сирии
Лента новостей
Пеле отказался от поездки на ЧМ-2018 из-за проблем со здоровьем 11:40, Спорт Merrill Lynch: биткоин — крупнейший пузырь в истории, он начал лопаться 11:31, Крипто Еврокомиссия проверила офисы Fox Networks 11:20, Технологии и медиа СК закрыл дело против водочного магната Шефлера 11:17, Бизнес Какие профессии рискуют исчезнуть с рынка труда 11:04, Партнерский материал Посол заявил о праве России сбивать ракеты при ударе США по Сирии 10:53, Политика СМИ узнали о переговорах «Газпрома» и «Нафтогаза» по новому контракту 10:45, Бизнес Тренер «Манчестер Сити» назвал особенным судью матча против «Ливерпуля» 10:45, Спорт Более 80 человек погибли от отравления нелегальным алкоголем в Индонезии 10:43, Общество Житель Бельгии выиграл €17 млн в лотерею EuroMillions 10:38, Общество Прокурор извинился перед курганским фермером за дело о «теленке с GPS» 10:28, Общество Биржа Bittrex вновь приостановила регистрацию пользователей 10:26, Крипто Курс евро пробил отметку 80 руб. впервые с марта 2016 года 10:15, Финансы Минобороны заявило о выводе 4 тыс. боевиков из Восточной Гуты 10:14, Политика The Sun сообщила об отправке Юлии Скрипаль в военный госпиталь 10:08, Общество Вот так фрукт: как предприниматели зарабатывают на фреш-барах 10:01, Свое дело «Ростех» назвал дату завершения реструктуризации долгов АвтоВАЗа 10:00, Бизнес В Китае после взрыва грузовика семь человек пропали без вести 09:59, Общество «Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель по «Северному потоку-2» 09:51, Бизнес МЧС огласило список погибших при падении Ми-8 в Хабаровске 09:40, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 09:37, РБК и Билайн Нью-йоркская товарная биржа отказалась от работы с алюминием UC Rusal 09:35, Бизнес Российские следователи возбудили дело по факту обстрела КПП в Донбассе 09:34, Политика Трамп отменил запрет на въезд в США для граждан Республики Чад 09:29, Политика В Хабаровске нашли «черные ящики» разбившегося вертолета Ми-8 09:18, Общество «Главстрой» Олега Дерипаски вернулся в десятку крупнейших застройщиков 09:05, Бизнес Центр Кудрина опубликовал «семь приоритетов» для Путина 09:00, Экономика NYT узнала об обсуждении в Белом доме масштабов удара по Сирии 08:59, Политика
Посол заявил о праве России сбивать ракеты при ударе США по Сирии
Война в Сирии, 10:53
0
Посол заявил о праве России сбивать ракеты при ударе США по Сирии
Россия оставляет за собой право сбивать ракеты и наносить удары по источникам огня в случае применения США силы в отношении Сирии
Александр Засыпкин (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Россия оставляет за собой право сбивать ракеты в случае агрессии США против Сирии. Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин телеканалу «Аль-Манар».

Диппредставитель отметил, что Россия может наносить удары по объектам, которые использовались для запуска ракет по целям в Сирии.

Российский Генштаб пригрозил ответить на удар США по Дамаску
Политика

Накануне Москва предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии. «Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединенных Штатов о тех серьезных последствиях, которые могут быть в том случае, если эти удары будут нанесены и в ходе этих ударов вольно или невольно пострадают российские граждане», — заявил постпред при ЕС Владимир Чижов.

В марте начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов также предупреждал, что Россия ответит США на возможный ракетно-бомбовый удар по Дамаску, если возникнет опасность для жизни российских военных. По его словам, американское руководство планирует нанести удар по правительственным кварталам сирийской столицы, предварительно обвинив режим Башара Асада в применении химоружия.

The New York Times 11 апреля сообщила, что президент США Дональд Трамп и его советники рассматривают возможность нанесения ударов по Сирии. Поводом для этого в Вашингтоне называют якобы совершенную правительственными силами в городе Дума атаку с применением химоружия.

10 апреля лидеры США, Франции и Британии согласовали необходимость ответа на предполагаемое использование Сирией химического оружия и договорились о совместных действиях по ситуации на Ближнем Востоке.

Times узнала о требовании Мэй дать больше доказательств химатаки в Сирии
Политика

Сирийско-американское медицинское общество (SAMS) сообщило, что в ночь на 8 апреля в сирийской Думе применялось химическое оружие. В результате погибли не менее 49 человек. Западные страны обвинили во всем сирийские власти.

Официальный Дамаск отверг обвинения. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российские военнослужащие не обнаружили следов применения хлора в Восточной Гуте.

Автор: Александра Федотова.
Теги: Ливан , посол
Главное
Курс евро пробил отметку 80 руб. впервые с марта 2016 года Финансы
Материалы по теме
Меркель назвала убедительными доказательства применения химоружия в Сирии Политика
В США пообещали ответить на «химатаку» в Сирии даже без резолюции Политика
Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответ на «химатаку» в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.