Посол заявил о праве России сбивать ракеты при ударе США по Сирии

Россия оставляет за собой право сбивать ракеты и наносить удары по источникам огня в случае применения США силы в отношении Сирии

Александр Засыпкин (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Россия оставляет за собой право сбивать ракеты в случае агрессии США против Сирии. Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин телеканалу «Аль-Манар».

Диппредставитель отметил, что Россия может наносить удары по объектам, которые использовались для запуска ракет по целям в Сирии.

Накануне Москва предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии. «Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединенных Штатов о тех серьезных последствиях, которые могут быть в том случае, если эти удары будут нанесены и в ходе этих ударов вольно или невольно пострадают российские граждане», — заявил постпред при ЕС Владимир Чижов.



В марте начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов также предупреждал, что Россия ответит США на возможный ракетно-бомбовый удар по Дамаску, если возникнет опасность для жизни российских военных. По его словам, американское руководство планирует нанести удар по правительственным кварталам сирийской столицы, предварительно обвинив режим Башара Асада в применении химоружия.

The New York Times 11 апреля сообщила, что президент США Дональд Трамп и его советники рассматривают возможность нанесения ударов по Сирии. Поводом для этого в Вашингтоне называют якобы совершенную правительственными силами в городе Дума атаку с применением химоружия.

10 апреля лидеры США, Франции и Британии согласовали необходимость ответа на предполагаемое использование Сирией химического оружия и договорились о совместных действиях по ситуации на Ближнем Востоке.

Сирийско-американское медицинское общество (SAMS) сообщило, что в ночь на 8 апреля в сирийской Думе применялось химическое оружие. В результате погибли не менее 49 человек. Западные страны обвинили во всем сирийские власти.

Официальный Дамаск отверг обвинения. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российские военнослужащие не обнаружили следов применения хлора в Восточной Гуте.