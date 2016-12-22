ВВС Сирии возобновили атаки на последний оплот оппозиции в Восточной Гуте

Сирийская авиация возобновила налеты на последний очаг сопротивления оппозиции в пригороде Дамаска Восточная Гута — город Дума, сообщает государственное агентство САНА.

Атаки возобновились после того, как группировка «джейш аль-Ислам» после разногласий с другими формировнаиями обстреляла гражданское население, выходившее из Думы по гуманитурному коридору и обстреляла кварталы Дахият Аль-Асад и Мухайям Аль-Вафидин. Точное количество жертв и пострадавших устанавливается.

В Дамаске подчеркнули, что «Джейш аль-Ислам» срывает ранее достигнутые договоренности и отказывается возвратить захваченных пленных.

Ранее боевики группировки «Джейш аль-Ислам» также обстреляли районы Дамаска Ар-Рабва и Масакен Барзе, в результате чего погибло четыре и ранено более 20 жителей сирийской столицы.

Сирийское правительство при посредничестве Российского центра по примирению враждующих сторон 30 марта достигло предварительного соглашения с «Джейш аль-Ислам» о вывозе боевиков группировки с легким вооружением и семьями в город Джарабулус на границе с Турцией. В первые дни апреля Думу покинули три группы бойцов оппозиции с семьями. Однако из-за разногласий и вооруженных столкновений среди самих группировок их выход из остатков анклава был приостановлен.

К началу апреля сирийская армия заняла 90% Восточной Гуты. Из удерживавшегося оппозицией с 2012 года анклава вышло более 150 тыс. мирных жителей, а также, по договоренности с правительством Сирии, более 40 тыс. боевиков и их семей.