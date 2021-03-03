Навальный рассказал о соревнованиях по сушке сухарей в СИЗО

Алексей Навальный сообщил, что находится в СИЗО во Владимирской области и связи с внешним миром у него нет. В качестве «развлечения» в СИЗО он сушит сухари

В соцсетях Алексея Навального появилось его письмо, из которого следует, что он находится в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области. Полный текст опубликован в его Instagram.

«Со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе. Писем я пока не получаю и о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве», — рассказал Навальный. Далее в письме идет рассказ о том, как он проводит время в заключении. «В библиотеку тоже пока попасть не удалось, потому единственное развлечение — эксперименты в области высокой кулинарии, чему способствует то, что еда из тюремного ларька тоже пока недоступна. Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стрит-фуд и молекулярной», — говорится в сообщении.

25 февраля Навального этапировали из московского СИЗО «Матросская Тишина» и доставили во Владимирскую область. 27 февраля источники «Ярновости» и «Медиазоны» сообщили, что Навальный будет отбывать наказание в колонии общего режима ИК-2 в городе Покров. Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказывал, что первые дни он будет находиться на карантине.