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Дело Навального ,  
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Навальный рассказал о соревнованиях по сушке сухарей в СИЗО

Алексей Навальный сообщил, что находится в СИЗО во Владимирской области и связи с внешним миром у него нет. В качестве «развлечения» в СИЗО он сушит сухари

В соцсетях Алексея Навального появилось его письмо, из которого следует, что он находится в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области. Полный текст опубликован в его Instagram.

«Со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе. Писем я пока не получаю и о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве», — рассказал Навальный. Далее в письме идет рассказ о том, как он проводит время в заключении. «В библиотеку тоже пока попасть не удалось, потому единственное развлечение — эксперименты в области высокой кулинарии, чему способствует то, что еда из тюремного ларька тоже пока недоступна. Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стрит-фуд и молекулярной», — говорится в сообщении.

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25 февраля Навального этапировали из московского СИЗО «Матросская Тишина» и доставили во Владимирскую область. 27 февраля источники «Ярновости» и «Медиазоны» сообщили, что Навальный будет отбывать наказание в колонии общего режима ИК-2 в городе Покров. Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказывал, что первые дни он будет находиться на карантине.

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Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. В России он стал фигурантом двух судебных процессов. Первый был связан с требованием ФСИН заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обосновывало это тем, что оппозиционер многократно нарушал условия освобождения из-под стражи и не являлся в срок в уголовно-исполнительную инспекцию. Второй процесс шел по делу о клевете, возбужденному из-за комментария Навального к ролику RT в поддержку поправок к Конституции, в котором снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

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2 февраля суд согласился с требованием ФСИН и отправил Навального в колонию. С учетом отбытого домашнего ареста оппозиционер пробудет в колонии общего режима 2,5 года. По делу о клевете Навального также признали виновным и назначили ему штраф 850 тыс. руб.

Автор
Георгий Тадтаев
Алексей Навальный СИЗО Владимирская область
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