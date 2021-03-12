Навального увезли из СИЗО во Владимирской области

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 73,51 (+0,01) Инвестиции, 13:15
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 87,8 (+0,04) Инвестиции, 13:15
В Петербурге закроют проезд под «мостом глупости» Общество, 15:57 Госагентства сообщили о подготовке «информационной атаки» на «Спутник V» Политика, 15:47 Зачем смотреть «Землю кочевников» Хлои Чжао — фильм об американском мифе Стиль, 15:44 ФСИН ввела радиомониторинг для выявления «call-центров» в колониях Общество, 15:41 Космический туризм и три выходных: семь предсказаний Ричарда Брэнсона Футурология, 15:40  Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски РБК и Банк «Открытие», 15:16 Во Франции задержали угрожавшего учителю ножом студента Общество, 15:15 Навального увезли из СИЗО во Владимирской области Общество, 15:14 Энн Хэтэуэй и Адам Сэндлер стали номинантами антипремии «Золотая малина» Стиль, 15:13 Как бесплатно получить NFT. Инструкция по созданию и продаже токенов Крипто, 15:04 Овчинников назвал главного тренера ЦСКА «ранимой душой» Спорт, 15:02 Кладовки в новостройках: почему этот формат становится популярным Недвижимость, 14:54 «Седьмую студию» Серебренникова ликвидировали Общество, 14:53 Дороже денег: что покупают люди, которым доступно все РБК и Башня Федерация, 14:47
Дело Навального ,  
0 

Навального увезли из СИЗО во Владимирской области

Следственный изолятор №3 «Кольчугино» во Владимирской области
Следственный изолятор №3 «Кольчугино» во Владимирской области (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Оппозиционера Алексея Навального увезли из СИЗО-3 «Кольчугино» во Владимирской области. Об этом сообщила РБК его адвокат Ольга Михайлова.

«Об этом сказали в СИЗО. Мы не имеем никакой информации, куда его увезли», — отметила юрист.

Навальный рассказал о соревнованиях по сушке сухарей в СИЗО
Политика
Алексей Навальный

Навального этапировали из московского СИЗО «Матросская Тишина» 25 февраля. По данным источника издания «Ярновости», 27 февраля осужденный уже был в СИЗО города Кольчугино во Владимирской области.

Источники «Ярновости» и ТАСС сообщали, что Навальный будет отбывать наказание в колонии общего режима ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников указывал, что в первые дни он будет находиться на карантине.

Оппозиционер 3 марта подтвердил, что пока остается в СИЗО-3 «Кольчугино». «Со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе. Писем я пока не получаю и о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве», — рассказал Навальный.

Навального задержали 17 января в рамках дела «Ив Роше» сразу после его возвращения в Россию из Германии, где он с августа был на лечении. ФСИН потребовала заменить условный срок Навального по делу на реальный. Суд согласился с ФСИН 2 февраля и отправил Навального в колонию. С учетом отбытого домашнего ареста оппозиционер пробудет в колонии общего режима 2,5 года.

Алексей Навальный СИЗО Владимирская область новости
Материалы по теме
Суд обязал Навального выплатить бизнесмену Пригожину ₽500 тыс.
Политика
Навальный рассказал о соревнованиях по сушке сухарей в СИЗО
Политика
СМИ назвали колонию, куда отправят Навального
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter