Навального увезли из СИЗО во Владимирской области

Следственный изолятор №3 «Кольчугино» во Владимирской области (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Оппозиционера Алексея Навального увезли из СИЗО-3 «Кольчугино» во Владимирской области. Об этом сообщила РБК его адвокат Ольга Михайлова.

«Об этом сказали в СИЗО. Мы не имеем никакой информации, куда его увезли», — отметила юрист.

Навального этапировали из московского СИЗО «Матросская Тишина» 25 февраля. По данным источника издания «Ярновости», 27 февраля осужденный уже был в СИЗО города Кольчугино во Владимирской области.

Источники «Ярновости» и ТАСС сообщали, что Навальный будет отбывать наказание в колонии общего режима ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников указывал, что в первые дни он будет находиться на карантине.