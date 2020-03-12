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Поправки в Конституцию ,  
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Песков назвал новой для Кремля идею об обнулении сроков

По его словам, Кремль «вместе со всеми» узнавал о поправках «в режиме онлайн», а Терешкова лишь воспользовалась своим законным правом выступить с законодательной инициативой, сделав это непосредственно на заседании
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей обнуление президентских сроков на втором чтении законопроекта по поправкам в Конституцию, была новой для Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Для Кремля это была новая инициатива», — указал представитель главы государства, отметив, что о многих идеях, касающихся поправок к Конституции, в Кремле «вместе со всеми» узнавали в режиме онлайн.

Отвечая на вопрос, было ли правильным, что инициативу не обсуждали на заседаниях специальной рабочей группы, Песков отметил, что «депутаты при рассмотрении законопроекта имеют право вносить и выступать с законодательными инициативами». «В данном случае она [Терешкова] и иные депутаты реализовали это свое законное право», — пояснил он.

В Госдуме обнуление президентских сроков назвали переходной нормой
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По словам представителя Кремля, при внесении поправки Терешкова, по всей видимости, руководствовалась необходимостью сохранить стабильность в России в обстановке «чрезвычайной турбулентности» в мире. Однако будет ли участвовать президент Владимир Путин в выборах в 2024 году, пока «говорить рано», добавил он. По словам Пескова, норма об ограничении сроков в Конституции все же останется, а исключение коснется лишь действующего президента и носит «разовый характер».

Выступая на заседании, посвященном второму чтению поправок в Конституцию, депутат от «Единой России» Терешкова 10 марта предложила обнулить президентские сроки Путина. По ее словам, Россия оказалась перед «рисками непредсказуемости» и «страховкой» могут стать сильная президентская власть и «нравственный моральный авторитет» главы государства.

Затем был объявлен перерыв, по окончании которого президент выступил перед депутатами. Путин одобрил принятие поправки при условии, что за это выступят участники всероссийского голосования 22 апреля, а Конституционный суд не найдет ее противоречащей основному документу. Однако глава государства добавил, что считает «нецелесообразным» убирать из основного закона ограничение по количеству президентских сроков.

Госдума, в свою очередь, на следующий день поправку об обнулении числа президентских сроков поддержала. За принятие закона проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата от фракции КПРФ при этом решили воздержаться.

В тот же день законопроект поддержали сенаторы. Комментируя поправки, спикер Совфеда Валентина Матвиенко опровергла мнение «экспертов», что целью конституционной реформы было лишь внести поправку об обнулении сроков. Это не так, отметила она, напомнив о содержании социальной части законопроекта.

Авторы: Виктория Полякова, Полина Химшиашвили
Теги: поправки в Конституцию, президентский срок, Валентина Терешкова ..., Дмитрий Песков
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