Песков назвал новой для Кремля идею об обнулении сроков

По его словам, Кремль «вместе со всеми» узнавал о поправках «в режиме онлайн», а Терешкова лишь воспользовалась своим законным правом выступить с законодательной инициативой, сделав это непосредственно на заседании

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей обнуление президентских сроков на втором чтении законопроекта по поправкам в Конституцию, была новой для Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Для Кремля это была новая инициатива», — указал представитель главы государства, отметив, что о многих идеях, касающихся поправок к Конституции, в Кремле «вместе со всеми» узнавали в режиме онлайн.

Отвечая на вопрос, было ли правильным, что инициативу не обсуждали на заседаниях специальной рабочей группы, Песков отметил, что «депутаты при рассмотрении законопроекта имеют право вносить и выступать с законодательными инициативами». «В данном случае она [Терешкова] и иные депутаты реализовали это свое законное право», — пояснил он.

По словам представителя Кремля, при внесении поправки Терешкова, по всей видимости, руководствовалась необходимостью сохранить стабильность в России в обстановке «чрезвычайной турбулентности» в мире. Однако будет ли участвовать президент Владимир Путин в выборах в 2024 году, пока «говорить рано», добавил он. По словам Пескова, норма об ограничении сроков в Конституции все же останется, а исключение коснется лишь действующего президента и носит «разовый характер».