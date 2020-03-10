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Поправки в Конституцию ,  
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В Госдуме обнуление президентских сроков назвали переходной нормой

​Павел Крашенинников (Фото: duma.gov.ru / Global Look Press)

В Конституции останется ограничение на число сроков для президента России, а поправка, которая касается их изъятия, относится к конкретной ситуации и является переходной мерой. Об этом заявил Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников, передает «РИА Новости».

«Все эти ограничения (для президентских сроков в Конституции) остаются. Речь идет о волеизъявлении граждан и о поправках, которые носят переходное положение», — сказал Крашенинников.

По его словам, если население проголосует за эту поправку, тогда действующий президент сможет принять участие в следующих выборах главы государства. «Здесь речь идет о конкретной ситуации», — подчеркнул депутат.

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10 марта во время пленарного заседания Госдумы по поправкам в Конституцию депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки, чтобы Владимир Путин смог принять участие в следующих выборах главы государства.

После этого нижняя палата взяла перерыв. Путин прибыл в Госдуму, где заявил, что поддержать идею Терешковой должен Конституционный суд и граждане России.

Согласно тексту поправки, из действия ограничения по числу сроков, установленных частями 3 и 3.1 статьи 81 Конституции, исключается лицо, «занимавшее и (или) занимающее должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу», вне зависимости от того, сколько сроков этот человек занимал свою должность к этому моменту.

Теги: Павел Крашенинников, президентство, Владимир Путин, Конституция
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