В Госдуме обнуление президентских сроков назвали переходной нормой

​Павел Крашенинников (Фото: duma.gov.ru / Global Look Press)

В Конституции останется ограничение на число сроков для президента России, а поправка, которая касается их изъятия, относится к конкретной ситуации и является переходной мерой. Об этом заявил Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников, передает «РИА Новости».

«Все эти ограничения (для президентских сроков в Конституции) остаются. Речь идет о волеизъявлении граждан и о поправках, которые носят переходное положение», — сказал Крашенинников.

По его словам, если население проголосует за эту поправку, тогда действующий президент сможет принять участие в следующих выборах главы государства. «Здесь речь идет о конкретной ситуации», — подчеркнул депутат.

10 марта во время пленарного заседания Госдумы по поправкам в Конституцию депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки, чтобы Владимир Путин смог принять участие в следующих выборах главы государства.