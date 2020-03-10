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Путин назвал условия участия в следующих президентских выборах

Принять поправку, об «обнулении» президентских сроков можно, если она будет поддержана гражданами при голосовании, а ее законность подтвердит Конституционный суд, заявил Владимир Путин, выступая в Госдуме
Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы по поводу поправок в Основной закон. Трансляцию выступления президента вел РБК. Говоря о поправке по количеству президентских сроков и возможности его участия в следующих президентских выборах, Путин сказал, что за поправку должны проголосовать граждане, а ее законность должен подтвердить Конституционный суд.

«Предложение по сути означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение, такую поправку, скажут «Да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии. А именно: если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона», — сказал Путин, обращаясь к депутатам.

При этом Путин признал нецелесообразным вообще убирать из Конституции ограничение на количество президентских сроков.

Материал дополняется

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Владимир Путин, Госдума, Конституция
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