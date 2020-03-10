Путин выступил в Госдуме после предложений по выборам. Как это было

О президентских сроках: «Сильная президентская вертикаль для России необходима. Сегодняшняя ситуация в экономике, сфере безопасности, лишний раз нам об этом напоминает. Конечно, есть альтернатива — парламентская форма правления, однако на сегодняшнем этапе нашего развития она не может быть использована. Посмотрите, что в Европе происходит. Годами в некоторых странах не могут сформировать правительство. Наделение других органов власти, таких как Совбез. Госсовет, тем более напрямую народом не избираемых, каким-то ни было полномочиями президентского характера — неприемлемо и опасно. Оно не имеет ничего общего с демократией и ведет к расколу. Были предложения продлить срок вашего покорного слуги. Но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются безальтернативно. Не нужно этого делать. Альтернатива всегда должна быть, выборы должны быть открытыми и конкурентными».