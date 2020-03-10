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Политика ,  
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Путин выступил в Госдуме после предложений по выборам. Как это было

Владимир Путин приехал в Госдуму, чтобы обсудить с депутатами поправки в Конституцию. Ранее Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
15:39
Мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Следите за дальнейшеми новостями на сайте РБК.
15:37
Путин завершает выступление и благодарит депутатов, а также граждан России за поддержку, которую он «чувствует все годы работы». «Мы сделаем все возможное для укрепления нашей страны по крайней мере до 2024 года, а там видно будет».
15:36
«Вариант об обнулении президентских сроков был бы возможен, если Конституционный суд даст разрешение на такую поправку. Мы принимаем не новую Конституцию, а вносим в нее значимые поправки».
15:34
«Предложение, с которым выступила Валентина Терешкова понятно: исключить из Конституции количество сроков, которое подряд может занимать президент. Строго говоря, формально можно было бы отменить ограничение по срокам. Стабильность должна быть в приоритете, но когда социальная и политическая сферы обретают зрелость, тогда на первый план выходит возможность сменяемости власти, она нужна для динамики развития страны. А мы принимаем поправки не год и на десять. И в этой перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. Я считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков».
15:29
О президентских сроках: «Сильная президентская вертикаль для России необходима. Сегодняшняя ситуация в экономике, сфере безопасности, лишний раз нам об этом напоминает. Конечно, есть альтернатива — парламентская форма правления, однако на сегодняшнем этапе нашего развития она не может быть использована. Посмотрите, что в Европе происходит. Годами в некоторых странах не могут сформировать правительство. Наделение других органов власти, таких как Совбез. Госсовет, тем более напрямую народом не избираемых, каким-то ни было полномочиями президентского характера — неприемлемо и опасно. Оно не имеет ничего общего с демократией и ведет к расколу. Были предложения продлить срок вашего покорного слуги. Но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются безальтернативно. Не нужно этого делать. Альтернатива всегда должна быть, выборы должны быть открытыми и конкурентными».
15:27
О новых выборах в Госдуму: «Моя точка зрения здесь известна, если граждане России проголосуют за поправки в основной закон, то такие изменения должны вступить в силу после опубликования поправок, а значит и Госдума должна получить новые расширенные полномочия немедленно. <...> Это вопрос вашего консенсуса, но я не вижу необходимости в досрочных выборах».
15:26
Путин говорит о том, что осознает свою ответственность и понимает, что люди ждут его оценок «и сейчас и после 2024 года».
15:24
«Нам достаточно было революций. Россия свой план по революциям выполнила», — говорит Путин.
15:23
Его речь периодически прерывают аплодисменты депутатов.
15:21
«Поправки направлены на то, чтобы укрепить суверенитет, наши традиции и ценности, расширить и конкретизировать социальные гарантии наших граждан, полнее раскрыть социальный характер нашего государства». — продолжает Путин. Он отмечает и «пляшущие цены на нефть» и коронавирус. «Уверен абсолютно, мы этот период пройдем. экономика будет укрепляться», — говорит президент.
15:20
«Учитывая принципиальный характер состоявшегося разговора, а также именно то, что по моей инициативе началось широкое обсуждение этого вопроса, я решил необходимым лично высказать свою позицию», — говорит Путин и благодарит участников рабочей группы и депутатов.
15:19
В зале 428 депутатов, отсутствуют 22. Кворум есть.
15:19
Владимир Путин приехал в Государственную Думу.
14:41
Кроме того, сооснователь «Единства» Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Думу.
14:39
Сегодня Государственная дума во втором чтении обсуждает поправки в Конституцию Российской Федерации. Депутат Валентина Терешкова предложила изменить закон так, чтобы дать президенту Владимиру Путину возможность принять участие в выборах 2024 года. Позднее стало известно, что около 15:00 Путин приедет в Госдуму, чтобы обсудить предложение с депутатами.
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Владимир Путин, Конституция России
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