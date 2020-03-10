Госдума поддержала поправку об обнулении числа президентских сроков

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутаты Госдумы поддержали поправку к Конституции России, которая разрешает президенту России Владимиру Путину участвовать в выборах президента еще раз, передает корреспондент РБК.

Согласно этой поправке для занимавшего или занимающего на момент вступления в силу поправки президента это ограничение снимается.

Ранее депутат Валентина Терешкова внесла предложение изменить Конституцию таким образом, чтобы дать действующему главе государства участвовать в выборах в 2024 году. Она предложила убрать из Основного закона ограничение на число президентских сроков.

Прибывший в Госдуму для обсуждения поправок перед их принятием во втором чтении Владимир Путин ранее заявил, что вариант его участия в следующих выборах главы государства возможен только в том случае, если за поправки к Конституции проголосует население страны 22 апреля, а затем их законность подтвердит Конституционный суд.