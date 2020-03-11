Совфед поддержал закон о поправках в Конституцию

Совет Федерации поддержал президентский закон о поправках в Конституцию в тот же день, что и Госдума. Ранее в него внесли норму, обнуляющие президентские сроки Владимира Путина

Валентина Матвиенко (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В среду, 11 марта, члены Совета Федерации поддержали законопроект, вносящий поправки в действующую Конституцию. «За» проголосовали 160 сенаторов, один против, трое воздержались, передает корреспондент РБК. В заседании также принял участие генпрокурор Игорь Краснов, омбудсмен Татьяна Москалькова, глава Общественной палаты Лидия Михеева, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев и другие представители власти и общественных институтов.

Комментируя поправки, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что после внесения в законопроект поправки об обнулении сроков для действующего президента «некоторые эксперты тут же сделали вывод, что это и было основной целью конституционной реформы». Но это не так, отметила она, и напомнила о содержании социальной части законопроекта.

В тот же день в третьем, окончательном чтении документ приняла Госдума. Депутаты также поддержали законопроект единогласно. При этом 43 члена Госдумы воздержались несмотря на то, что председатель палаты Вячеслав Володин до голосования напоминал, что в законопроекте речь идет о гарантиях того, что зарплата будет не ниже прожиточного минимума, обязательной индексации социальных выплат, защите института брака, культуры и так далее. «Те, кто не голосует за такие предложения, должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и посмотрят фамилии тех, кто не поддержал эти и другие нормы, — сообщил он. — Есть возможность поправиться еще некоторым».

После голосования в Совфеде законопроект должны обсудить в региональных заксобраниях, результаты их голосования рассмотрят в верхней палате. Затем его должен подписать президент. Путин ранее подчеркнул, что поправки вступят в силу только после назначенного на 22 апреля общероссийского голосования.