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Поправки в Конституцию ,  
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Совфед поддержал закон о поправках в Конституцию

Совет Федерации поддержал президентский закон о поправках в Конституцию в тот же день, что и Госдума. Ранее в него внесли норму, обнуляющие президентские сроки Владимира Путина
Валентина Матвиенко (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В среду, 11 марта, члены Совета Федерации поддержали законопроект, вносящий поправки в действующую Конституцию. «За» проголосовали 160 сенаторов, один против, трое воздержались, передает корреспондент РБК. В заседании также принял участие генпрокурор Игорь Краснов, омбудсмен Татьяна Москалькова, глава Общественной палаты Лидия Михеева, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев и другие представители власти и общественных институтов.

Комментируя поправки, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что после внесения в законопроект поправки об обнулении сроков для действующего президента «некоторые эксперты тут же сделали вывод, что это и было основной целью конституционной реформы». Но это не так, отметила она, и напомнила о содержании социальной части законопроекта.

В тот же день в третьем, окончательном чтении документ приняла Госдума. Депутаты также поддержали законопроект единогласно. При этом 43 члена Госдумы воздержались несмотря на то, что председатель палаты Вячеслав Володин до голосования напоминал, что в законопроекте речь идет о гарантиях того, что зарплата будет не ниже прожиточного минимума, обязательной индексации социальных выплат, защите института брака, культуры и так далее. «Те, кто не голосует за такие предложения, должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и посмотрят фамилии тех, кто не поддержал эти и другие нормы, — сообщил он. — Есть возможность поправиться еще некоторым».

После голосования в Совфеде законопроект должны обсудить в региональных заксобраниях, результаты их голосования рассмотрят в верхней палате. Затем его должен подписать президент. Путин ранее подчеркнул, что поправки вступят в силу только после назначенного на 22 апреля общероссийского голосования.

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Второе чтение законопроекта состоялось 10 марта. К нему было подготовлено около 400 поправок, из которых в итоговый текст законопроекта попало около половины. В ходе заседания Госдумы депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина. «Кто-то прямо говорил — надо, чтобы Путин обязательно остался, кто-то выступал за обновление власти, за новые лица, но и у них была оговорка — нужно, чтобы Путин все-таки был рядом, — сказала она. — Мол, вдруг пойдет что-то не так, а он сможет поддержать, помочь, подстраховать». Терешкова посчитала, что нужно «честно, открыто, публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции» для действующего президента, и добавила, что он вправе и не пользоваться возможностью избираться снова в 2024 году.

После этого в заседании Госдумы был объявлен перерыв, по окончании которого перед депутатами выступил Путин, одобривший принятие поправки при условии, что за нее проголосуют в апреле участники всероссийского голосования, а Конституционный суд не найдет ее противоречащей Основному закону.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Совет Федерации, Конституция, поправки
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