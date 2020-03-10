Госдума ушла на перерыв после идеи Терешковой по президентским срокам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после предложения депутата Валентины Терешковой изменить Конституцию так, чтобы дать президенту Владимиру Путину возможность принять участие в выборах 2024 года, объявил полуторачасовой перерыв, указав, что идея требует консультаций с главой государства. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

«Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна требует, во-первых, консультации с действующим президентом, потому что о нем речь идет, правильно было бы спросить его мнение», — сказал Володин.

Также необходимо провести консультации с руководителями политических фракций и подготовить саму поправку, отметил он.

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