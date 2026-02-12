В Кремле заявили о разделении Европы на два лагеря из-за переговоров

В Европе сформировались два подхода к диалогу с Москвой — часть политиков выступает за возобновление контактов, другие настаивают на их разрыве, заявил Дмитрий Песков, назвав вторую позицию «политической близорукостью»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Европа разделилась на два лагеря: одни политики говорят о том, что нужно начинать переговоры с Россией, другие по-прежнему выступают за отказ от них. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, те, кто продолжает придерживаться прежнего подхода, недальновидны и нерациональны.

«Действительно в Европе образовались два лагеря. Кто-то все больше начинает говорить, что несмотря ни на что с русскими надо начинать разговаривать, это созвучно нашему подходу. А кто-то держится прежнего подхода, совершенно недальновидного, нерационального <...> Это политическая неграмотность, политическая близорукость не более того», — заявил пресс-секретарь президента.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 февраля предложил европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Париж уже восстановил контакт с Москвой на техническом уровне, говорил Песков. Он также добавил, что от других европейских столиц подобных инициатив до сих пор не последовало.

Глава евродипломатии Кая Каллас объявила 10 февраля, что Европа подготовит список требований к России, который будет использоваться при переговорах по украинскому конфликту. Европейцы хотят внести свой вклад в завершение конфликта, утверждал немецкий канцлер Фридрих Мерц, объясняя необходимость скоординировать действия стран ЕС.

Накануне, 11 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что «Европа очнулась» и начала посылать сигналы Москве о диалоге.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что у Европы «нет мирной повестки» и она находится «на стороне войны».