Немецкий канцлер предостерег Европу по контактам с Россией
Германия «всегда готова к переговорам с Россией». Об этом заявил канцлер страны Фридрих Мерц, передает Bayerischer Rundfunk.
Вместе с тем он предостерег от нескоординированных контактов и открытия новых каналов связи Европы с Москвой без согласования между лидерами. Свою точку зрения он объяснил тем, что переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби по-прежнему продолжаются.
«Тот факт, что советник президента [Франции Эмманюэля] Макрона по внешней политике находился в Москве, был тесно согласован с нами», — заявил Мерц, находясь в столице ОАЭ.
Мерц добавил, что не хочет вести переговоры, результатом которых потенциально может стать эскалация. «Но я хочу поддержать все переговоры, которые служат цели прекращения этой войны», — сообщил он.
По словам канцлера, европейцы хотят внести свой вклад в завершение конфликта. «Но мы будем делать это только скоординированным образом. Мы будем делать это только скоординированным образом с Украиной, и мы будем делать это только скоординированным образом с Америкой», — заключил он.
При этом в конце января Мерц отверг возможность прямых переговоров с Россией.
«Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Это две воюющие стороны. Мы здесь не выступаем в роли посредника», — заявил он тогда. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что, «собственно, и сейчас о каком-то посредничестве Германии в ходе переговоров речи не идет».
О необходимости прямых переговоров Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным об Украине говорил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Он назвал такие переговоры возможными только при наличии плана, выстроенной политической линии и понимании целей ЕС.
Посредником в переговорах между Россией и Украиной выступают США — именно при их участии состоялись два раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
