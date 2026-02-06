 Перейти к основному контенту
Немецкий канцлер предостерег Европу по контактам с Россией

Мерц: Берлин готов к переговорам с Россией, контакты должны быть скоординированы
Мерц предостерег Европу от нескоординированных контактов с Москвой. По его словам, европейцы хотят внести вклад в урегулирование, но делать это нужно согласованно. Германия со своей стороны готова к контактам с Россией, добавил он
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Германия «всегда готова к переговорам с Россией». Об этом заявил канцлер страны Фридрих Мерц, передает Bayerischer Rundfunk.

Вместе с тем он предостерег от нескоординированных контактов и открытия новых каналов связи Европы с Москвой без согласования между лидерами. Свою точку зрения он объяснил тем, что переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби по-прежнему продолжаются.

«Тот факт, что советник президента [Франции Эмманюэля] Макрона по внешней политике находился в Москве, был тесно согласован с нами», — заявил Мерц, находясь в столице ОАЭ.

Кремль отказался говорить о визите советника Макрона «из солидарности»
Политика
Дмитрий Песков

Мерц добавил, что не хочет вести переговоры, результатом которых потенциально может стать эскалация. «Но я хочу поддержать все переговоры, которые служат цели прекращения этой войны», — сообщил он.

По словам канцлера, европейцы хотят внести свой вклад в завершение конфликта. «Но мы будем делать это только скоординированным образом. Мы будем делать это только скоординированным образом с Украиной, и мы будем делать это только скоординированным образом с Америкой», — заключил он.

При этом в конце января Мерц отверг возможность прямых переговоров с Россией.

«Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Это две воюющие стороны. Мы здесь не выступаем в роли посредника», — заявил он тогда. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что, «собственно, и сейчас о каком-то посредничестве Германии в ходе переговоров речи не идет».

О необходимости прямых переговоров Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным об Украине говорил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Он назвал такие переговоры возможными только при наличии плана, выстроенной политической линии и понимании целей ЕС.

Посредником в переговорах между Россией и Украиной выступают США — именно при их участии состоялись два раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

