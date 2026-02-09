Каллас оценила идею назначить спецпосланника ЕС на переговоры по Украине

Кая Каллас (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Российская сторона не сядет за стол переговоров с европейцами, так как добивается своих целей при помощи американцев, назначение спецпосланника Евросоюза для участия в переговорах по украинскому конфликту не приведет к уступкам со стороны России. Об этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила в интервью Euronews.

«Вопрос в том, чего мы хотим достичь [на переговорах]. Дело не в человеке, а в том, чтобы добиться реальных уступок с российской стороны. Но пока что, если русские думают, что добиваются от американцев своих максимальных целей, зачем им разговаривать с европейцами?» — сказала Каллас, комментируя предложение назначить спецпосланника ЕС.

По мнению главы евродипломатии, Россия и США достигли взаимопонимания на переговорах в Анкоридже в августе 2025 года. Как отметила Каллас, чтобы сесть за стол переговоров, ЕС должен предложить российской стороне «что-то сверх этого». Она подчеркнула, что это невозможно, так как «Украина уже пошла на большие уступки».

В середине января Politico сообщило, что правительства стран Европы призывают руководство Евросоюза назначить собственного представителя для контактов с Россией, который бы представлял их интересы в переговорах по российско-украинскому конфликту. Эту идею поддержали премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна раскритиковал эту идею, назвав ее «опасной». Премьер Эстонии Кристен Михал также высказался против этого предложения, посчитав прямые переговоры с Москвой «неуместными». В результате в стране возник раскол между правительством и президентом.

Москва считает, что инициатором разрыва отношений выступает Запад, тогда как Россия всегда стремилась к диалогу. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что возврата к прежнему формату отношений не будет.