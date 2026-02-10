Макрон заявил, что Европа вместо России получила зависимость от США
Европа стала зависимой от американского СПГ после того, как отказалась от газа из России. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Monde.
«Мы заменили зависимость от России зависимостью от США, которые теперь поставляют 60% нашего сжиженного природного газа», — сказал он. Французский лидер также указал на то, что от США возникают все новые и новые угрозы, которые касаются фармацевтического сектора и цифровых технологий. По его словам, стратегия смирения («склонять головы или пытаться идти на компромисс») не оправдывает себя, а также ведет Европу к еще большей зависимости от США.
После февраля 2022 года Евросоюз начал активно отказываться от российского природного газа, доля которого в импорте сократилась с 50% в 2021 году до около 12% по последним оценкам. Этот резкий спад стал возможен в первую очередь благодаря замещению трубопроводного газа из России сжиженным природным газом (СПГ) из США, которые в то время воспринимались как стабильный и надежный поставщик. В результате сегодня США обеспечивают уже примерно 27% газового импорта ЕС, тогда как всего три года назад эта доля не превышала 5%.
На данный момент Европа импортирует четверть СПГ из США. Эта цифра может вырасти, если в Евросоюзе введут полный запрет на импорт российского газа, следует из данных Института экономики энергетики и финансового анализа.
Растущая зависимость Европы от американского газа, считает аналитик Ана Мария Яллер-Макаревич, «создала потенциально новую геополитическую зависимость, чреватую высоким риском». По ее словам, зависимость от американского газа противоречит политике Евросоюза, направленной на повышение энергетической безопасности за счет увеличения доли возобновляемых источников энергии.
С 20 октября в Европе поэтапно реализуют план отказа от импорта газа из России. Запрет коснулся уже заключенных соглашений. Так, контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, будут действовать до июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года. В начале декабря 2025 года совет и парламент Евросоюза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа.
