Макрон заявил, что Европа вместо России получила зависимость от США

Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Европа стала зависимой от американского СПГ после того, как отказалась от газа из России. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Monde.

«Мы заменили зависимость от России зависимостью от США, которые теперь поставляют 60% нашего сжиженного природного газа», — сказал он. Французский лидер также указал на то, что от США возникают все новые и новые угрозы, которые касаются фармацевтического сектора и цифровых технологий. По его словам, стратегия смирения («склонять головы или пытаться идти на компромисс») не оправдывает себя, а также ведет Европу к еще большей зависимости от США.

После февраля 2022 года Евросоюз начал активно отказываться от российского природного газа, доля которого в импорте сократилась с 50% в 2021 году до около 12% по последним оценкам. Этот резкий спад стал возможен в первую очередь благодаря замещению трубопроводного газа из России сжиженным природным газом (СПГ) из США, которые в то время воспринимались как стабильный и надежный поставщик. В результате сегодня США обеспечивают уже примерно 27% газового импорта ЕС, тогда как всего три года назад эта доля не превышала 5%.

На данный момент Европа импортирует четверть СПГ из США. Эта цифра может вырасти, если в Евросоюзе введут полный запрет на импорт российского газа, следует из данных Института экономики энергетики и финансового анализа.

Растущая зависимость Европы от американского газа, считает аналитик Ана Мария Яллер-Макаревич, «создала потенциально новую геополитическую зависимость, чреватую высоким риском». По ее словам, зависимость от американского газа противоречит политике Евросоюза, направленной на повышение энергетической безопасности за счет увеличения доли возобновляемых источников энергии.

С 20 октября в Европе поэтапно реализуют план отказа от импорта газа из России. Запрет коснулся уже заключенных соглашений. Так, контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, будут действовать до июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года. В начале декабря 2025 года совет и парламент Евросоюза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа.