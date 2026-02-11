 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине
Лавров заявил о попытках Европы посылать России сигналы

Сюжет
Мирный план по Украине
Министр отметил, что Европа «очнулась», напомнив о заявлениях про диалог с Россией Макрона и Стубба. Европейские лидеры заявляли ранее, что с Москвой придется говорить
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Европа «очнулась» и начала посылать России сигналы о диалоге. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров в выступлении во время «Правительственного часа» в Государственной думе.

«Европа очнулась и пытается посылать сигналы, в том числе и [президент Франции Эмманюэль] Макрон об этом говорил. Недавно об этом сказал такой отъявленный русофоб, как президент Финляндии господин [Александр] Стубб, который заявил, что «мы когда-нибудь будем разговаривать с Россией, но это время еще не пришло», — заявил Лавров (цитата по ТАСС).

В Кремле накануне, 10 февраля, подтвердили, что Париж и Москва восстановили контакты на техническом уровне. Пресс-секретарь российского президента отметил, что Москве «импонируют» заявления Парижа о необходимости диалога. Российская сторона все еще считает, что «низводить отношения до нулевого состояния, нелогично, контрпродуктивно».

В начале февраля в Москву приехал советник президента Франции Эмманюэль Бонн, чтобы встретиться с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Бонн хотел убедить Россию, узнал Bloomberg, в необходимости участия Европы в принятии решений по безопасности на континенте.

О неизбежности диалога Европы с Россией говорил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. По его словам, для этого Европе нужна единая стратегия. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил 6 февраля, что европейцы хотят внести свой вклад в завершение конфликта на Украине.

Глава евродипломатии Кая Каллас объявила 10 февраля, что Европа подготовит список требований к России, который будет использоваться при переговорах по украинскому конфликту.

Москва открыта к диалогу. Однако с нынешними европейскими лидерами невозможно ни о чем договориться, заявлял глава МИДа Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин говорил, что у Европы «нет мирной повестки» и она находится «на стороне войны».

Илья Трапезников
Сергей Лавров МИД Госдума заседание
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
