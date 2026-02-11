Лавров заявил о попытках Европы посылать России сигналы

Министр отметил, что Европа «очнулась», напомнив о заявлениях про диалог с Россией Макрона и Стубба. Европейские лидеры заявляли ранее, что с Москвой придется говорить

Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Европа «очнулась» и начала посылать России сигналы о диалоге. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров в выступлении во время «Правительственного часа» в Государственной думе.

«Европа очнулась и пытается посылать сигналы, в том числе и [президент Франции Эмманюэль] Макрон об этом говорил. Недавно об этом сказал такой отъявленный русофоб, как президент Финляндии господин [Александр] Стубб, который заявил, что «мы когда-нибудь будем разговаривать с Россией, но это время еще не пришло», — заявил Лавров (цитата по ТАСС).

В Кремле накануне, 10 февраля, подтвердили, что Париж и Москва восстановили контакты на техническом уровне. Пресс-секретарь российского президента отметил, что Москве «импонируют» заявления Парижа о необходимости диалога. Российская сторона все еще считает, что «низводить отношения до нулевого состояния, нелогично, контрпродуктивно».

В начале февраля в Москву приехал советник президента Франции Эмманюэль Бонн, чтобы встретиться с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Бонн хотел убедить Россию, узнал Bloomberg, в необходимости участия Европы в принятии решений по безопасности на континенте.

О неизбежности диалога Европы с Россией говорил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. По его словам, для этого Европе нужна единая стратегия. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил 6 февраля, что европейцы хотят внести свой вклад в завершение конфликта на Украине.

Глава евродипломатии Кая Каллас объявила 10 февраля, что Европа подготовит список требований к России, который будет использоваться при переговорах по украинскому конфликту.

Москва открыта к диалогу. Однако с нынешними европейскими лидерами невозможно ни о чем договориться, заявлял глава МИДа Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин говорил, что у Европы «нет мирной повестки» и она находится «на стороне войны».