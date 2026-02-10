Макрон сообщил о предложении лидерам ЕС возобновить диалог с Россией

Макрон заявил, что Париж восстановил канал для диалога с Москвой «на техническом уровне», и выразил надежду на «организованный европейский подход». Россия открыта для переговоров, но у Европы «нет мирной повестки», говорил Путин

Эмманюэль Макрон (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией, чтобы не зависеть от третьих сторон в обсуждении урегулирования на Украине. Об этом французский лидер сообщил в интервью Süddeutsche Zeitung (SZ).

Как заявил Макрон, географическое положение Европы не изменится, «нравится нам Россия или нет» и она «прямо у наших дверей».

«Именно поэтому я предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог. Для некоторых было еще слишком рано отправлять своих дипломатических советников, как это сделали мы», — сказал он.

Париж восстановил канал для диалога с Москвой «на техническом уровне», сообщил Макрон. Он также выразил надежду, что у ЕС будет «организованный европейский подход» для контактов с Россией.

«Не должно быть слишком много собеседников; необходим мандат, простое представительство — посмотрим, как мы организуемся, но должна быть возможность возобновить диалог с Россией. Почему? Потому что в день, когда наступит мир, этот мир будет распространяться и на Европу», — указал он.

Макрон, говоря о необходимости участия в переговорах, также задался вопросом: могут ли американские дипломаты обсуждать сроки вступления Украины в Евросоюз? «Нет, извините. Это вопрос самоуважения. Самоуважение — это хорошо; оно нам необходимо. Поэтому мы не должны бояться быть самими собой. Это в интересах Европы», — подчеркнул президент.

Как писал L'Express, в начале февраля в Москву приезжал советник Макрона Эмманюэль Бонн, чтобы встретиться с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. По данным Bloomberg, Бонн хотел убедить Россию в необходимости участия Европы в принятии решений по безопасности на континенте. В Кремле не подтвердили и не опровергли сообщения визите Бонна.

Сам Макрон ранее заявлял о подготовке «возможному обмену репликами» с российским президентом Владимиром Путиным. Контакты между представителями президентов России и Франции продолжаются, однако ничего определенного о них сказать пока нельзя, сообщали в Кремле.

Россия открыта к диалогу, но с нынешними европейскими лидерами невозможно ни о чем договориться, заявлял глава МИД Сергей Лавров. У Европы «нет мирной повестки» и она находится «на стороне войны», говорил президент Владимир Путин. По его словам, Брюссель выдвигает неприемлемые для Москвы предложения по урегулированию конфликта на Украине, чтобы заблокировать мирный процесс.