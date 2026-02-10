Песков назвал импонирующими заявления Макрона о восстановлении отношений
У Парижа и Москвы были контакты на техническом уровне, но пока признаков желания наладить диалог на высшем уровне российская сторона не получала. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Действительно имели место контакты, это мы можем подтвердить. Которые при желании и необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне. Пока индикаций о том, что это желание есть, мы не получали. Хотя мы обратили внимание на заявление президента Макрона о необходимости установления отношений с Россией», — сказал Песков.
По словам Пескова, Москве «импонируют» заявления Парижа. Как объяснил пресс-секретарь президента, Россия считает, что «низводить отношения до нулевого состояния, нелогично, контрпродуктивно».
Песков добавил, что от других европейских столиц подобных инициатив до сих пор не последовало.
