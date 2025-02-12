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Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

Опубликована карта поврежденных подводных кабелей в Балтийском море
В Финском заливе вновь поврежден кабель «Ростелекома», связывающий Кингисепп с Калининградом. Какие еще инциденты с подводной инфраструктурой связи происходили в Балтийском море — в инфографике РБК

«Ростелеком» 8 февраля сообщил о повреждении своего подводного телекоммуникационного кабеля «Балтика». Он соединяет Ленинградскую область с Калининградом и частично проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Предыдущая авария на «Балтике» произошла 7 октября 2023 года.

Другие инциденты с подводными кабелями

В ночь на 26 января 2024 года вышел из строя энергетический кабель EstLink 2. Его длина — 170 км, около 145 из них проходит под водой. Повреждение искали почти два месяца, после чего участок длиной более 300 м заменили на новый. Кабель ввели в эксплуатацию в сентябре, а уже к декабрю он вновь вышел из строя. По подозрению в перерезании кабеля финские власти задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Судно вышло из Санкт-Петербурга 25 декабря и должно было прибыть в египетский Порт-Саид 9 января.

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Нефтяной танкер Eagle S

17 ноября 2024 года в Балтийском море произошло повреждение кабеля C-Lion1, проходящего между Германией и Финляндией. На следующий день стало известно, что оборван еще один подводный кабель — BCS East-West Interlink, проложенный между Литвой и Швецией. Эти два кабеля пересекаются на дне моря. В повреждении заподозрили китайский сухогруз Yi Peng 3. 25 декабря 2024-го оператор C-Lion1 вновь сообщил об обрыве. На следующий день были повреждены еще три кабеля: два из них принадлежат телекоммуникационному концерну Elisa и один — компании CITIC Telecom.

В январе 2025 года получил повреждения оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией. Как сообщила компания-оператор «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» (LVRTC) вероятной причиной стало «внешнее воздействие». На следующий день власти Швеции задержали судно Vezhen и начали расследование по факту «тяжкого вредительства». Как сообщила Expressen, судно зарегистрировано на Малье, за два дня до инцидента оно покинуло российский порт в Усть-Луге. В начале февраля шведская прокуратура сообщила, что кабель повредило именно это судно, однако речь не шла о преднамеренном саботаже. В итоге Vezhen продолжил свой путь.

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Индустрия 4.0
Фото:Shutterstock

Из-за участившихся случаев повреждения кабелей связи в Балтийском море НАТО в середине января 2025 года начало операцию Baltic Sentry («Балтийский часовой»). В ней принимают участие фрегаты, силы военно-морской авиации и беспилотники.

Российские власти отрицают любые подозрения и обвинения в причастности к обрывам кабелей и другим диверсиям на территории стран НАТО. Кремль заявляет, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. 19 января Washington Post написала, что разведки США и нескольких стран Европы склоняются к версии, что Москва действительно непричастна к этим инцидентам. Обрывы подводных энергетических и коммуникационных кабелей, скорее всего, были вызваны авариями, а не целенаправленными диверсиями, полагают собеседники издания.

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Теги
София Шошина София Шошина, Мария Лозовая
Балтийское море Россия кабель Финляндия Швеция Латвия Эстония
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