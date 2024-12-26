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В Финляндии задержали нефтяной танкер по подозрению в повреждении кабелей

Yle: в Финляндии задержали нефтяной танкер по подозрению в повреждении кабелей
Нефтяной танкер Eagle S задержан в Финском заливе по подозрению в обрыве кабелей, одной из версий является повреждение якорем. Следователи выясняют, произошло ли это умышленно. Судно направлялось из Петербурга в Египет
Маршрут танкера Eagle S
Маршрут танкера Eagle S (Фото: сервис MarineTraffic)

Финская полиция задержала нефтяной танкер Eagle S по подозрению в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2, а также двух других кабелей между Эстонией и Финляндией. Об этом сообщает Yle со ссылкой на ведомство.

По данным полиции, EstLink 2, соединяющий энергосети Финляндии и Эстонии, был поврежден 25 декабря в территориальных водах Финляндии. Пограничные службы вскоре после этого заметили судно и попросили экипаж поднять якорь, однако на поверхности оказалась только якорная цепь. По этой причине есть основания полагать, что именно Eagle S причастен к повреждению кабеля, считает полиция. Сейчас следователи выясняют, было ли это сделано умышленно.

Eagle S — это нефтяной танкер, ходящий под флагом Островов Кука, следует из данных сервиса Marine Traffic. На данный момент он находится в Финском заливе между Финляндией и Эстонией, свидетельствуют данные сервиса. По его информации, судно отплыло из Санкт-Петербурга 25 декабря и должно было прибыть в Порт-Саид (Египет) 9 января. Yle утверждает, что танкер перевозит бензин.

Полиция рассматривает произошедшее как вандализм с отягчающими обстоятельствами и расследует дело по соответствующей статье. Кроме того, танкер подозревают в содействии обходу санкций против России, пишет Yle.

Телекомпания отмечает со ссылкой на данные MarineTraffic, что Eagle S «заметно замедлило ход» предположительно в тот момент, когда кабель между Финляндией и Эстонией был поврежден. По информации Yle, танкер принадлежит фирме Caravella, базирующейся в ОАЭ, и является «единственным судном во флоте компании».

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Трансформаторная станция EstLink 2 компании Fingrid, работающая между Финляндией и Эстонией

Менеджер по сетевым операциям финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин сообщил Yle, что на ремонт кабеля уйдет до семи месяцев. Он уточнил, что в момент обрыва соединения рядом с кабелем находились два судна. Финская газета Iltalehti писала со ссылкой на данные MarineTraffic, что рядом находился контейнеровоз Xin Xin Tian 2, плавающий под флагом Гонконга.

О перебоях в работе трех кабелей компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC сообщили в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) вечером 25 декабря. Два из них принадлежат Elisa, третий — CITIC Telecom. Эстонский оператор Elering в этот же день сообщил об отключении EstLink 2. Власти инициировали расследование, финский оператор Fingrid не исключил саботаж.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил в X, что его страна тесно сотрудничает с Финляндией в расследовании обрыва. Он не исключил, что кабель повредили умышленно, отметив, что инциденты с обрывом коммуникаций участились в последнее время.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Финляндия нефтетанкер обрыв кабеля
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