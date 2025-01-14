НАТО решило «радикально» усилить присутствие на Балтике

НАТО начало операцию Baltic Sentry по патрулированию Балтийского моря в связи с участившимися обрывами кабелей. Туск заявил, что она рассчитана на 90 дней, но может продлиться и дольше. Будут задействованы фрегаты, авиация и дроны

Дональд Туск (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Североатлантический альянс увеличивает военное присутствие в Балтийском море в рамках операции Baltic Sentry (с англ. — «Балтийский часовой»), рассчитанной на 90 дней, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита государств Северной Европы и Балтии.

Он отметил несколько случаев повреждения подводных кабелей связи в Балтийском море, произошедших в последнее время, и рассказал, что в связи с этим были приняты «беспрецедентные решения». «В данном случае речь идет о радикальном усилении присутствия в Балтийском море», — сказал Туск (цитата по Rzeczpospolita).

Он добавил, что операция может продлиться дольше 90 дней. Также польский премьер отметил, что пока нет решения о том, в какой степени отдельные страны будут участвовать в патрулировании со своей техникой. По словам Туска, четыре военных корабля ВМС Польши постоянно охраняют польские объекты.

Премьер Польши пообещал, что Варшава «без колебаний» будет останавливать суда, которые посчитает причастными к инцидентам в своих территориальных водах. «Мы будем искать правовую базу для противодействия возможным диверсиям, а не только для реагирования на происходящее. <...> Мы будем работать над юридическими решениями, которые позволят нам контролировать суда за пределами территориальных вод», — сказал он.

На встрече с лидерами стран Северной Европы и Балтии присутствовал также генсек НАТО Марк Рютте. По итогам встречи он объявил о начале операции Baltic Sentry. «Baltic Sentry задействует целый ряд средств, включая фрегаты и морскую патрульную авиацию. Генеральный секретарь также объявил о развертывании новых технологий, включая небольшой парк военно-морских беспилотных летательных аппаратов, и подчеркнул, что НАТО будет работать с союзниками над интеграцией национальных средств наблюдения», — говорится в пресс-релизе на сайте блока.

За последний месяц в Балтийском море произошло несколько обрывов кабелей связи. Финляндия по подозрению в причастности к одному из инцидентов задержала нефтяной танкер Eagle S, следовавший из Санкт-Петербурга в египетский Порт-Саид. В Европе заявляли о подозрениях в причастности российского «теневого флота». В Москве опровергали подобные обвинения.

В связи с этими инцидентами НАТО в конце декабря 2024 года предупредило об усилении своего военного присутствия в Балтийском море. 7 января финское агентство Yle сообщило, что блок направит флот примерно из десяти кораблей в Балтийское море для охраны важных подводных сооружений.