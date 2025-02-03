 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Швеция не смогла доказать диверсию в деле об обрыве кабеля из Латвии

Шведская прокуратура исключила версию о преднамеренном саботаже при обрыве кабеля между ней и Латвией. Установлено, что причиной обрыва стало задержанное ранее судно, следовавшее из России. Оно остается в шведском порту
Судно шведской береговой охраны и грузовое судно Vejen, которое находится под арестом, пока шведские власти проводят расследование, стоят на якоре недалеко от Карлскруны, Швеция, 27 января 2025 года
Судно шведской береговой охраны и грузовое судно Vejen, которое находится под арестом, пока шведские власти проводят расследование, стоят на якоре недалеко от Карлскруны, Швеция, 27 января 2025 года (Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters)

Повреждение кабеля связи между шведским островом Готланд и латвийским городом Вентспилсом, обнаруженное в ночь на 26 января, не является диверсией, заявил старший прокурор Отдела национальной безопасности Матс Люнгквист, передает Dagens Nyheter (DN).

В день обнаружения обрыва кабеля было задержано судно Vezhen. Хотя установлено, что причиной повреждения кабеля стало это судно, это не было преднамеренным саботажем, сообщил Люнгквист.

«С помощью допросов, выемок, которые были сделаны и проанализированы, и проведенных осмотров мест преступлений мы можем с уверенностью сказать, что это не случай диверсии. <...> Установлено, что обрыв кабеля был вызван сочетанием погодных условий и недостатков в оборудовании и морском мастерстве», — сказал он.

Судно после задержания пришвартовано возле архипелага Карлскруна. К расследованию было привлечено несколько шведских ведомств, сейчас они продолжают выяснять, «есть ли другие преступления, которые можно подозревать в связи с обрывом кабеля», пишет DN. Пресс-секретарь береговой охраны Маттиас Линдхольм сообщил, что операция продолжается, поскольку предварительное расследование не завершено.

Швеция задержала судно, подозреваемое в повреждении подводного кабеля
Общество
Фото:dpa / Global Look Press

Согласно данным портала Marine Traffic, танкер Vezhen ходит под флагом Мальты. 24 января он отправился из российского порта Усть-Луга и 5 февраля должен оказаться в датском порту Скаген, но 26 января был задержан в территориальных водах Швеции.

Судном управляет болгарская компания Navigation Maritime Bulgare, которая до этого сообщала, что кабель был поврежден в результате аварийной ситуации, отмечает DN. Адвокат Оскар Тирберг оспаривал решение об аресте танкера. Издание утверждает, что судно принадлежит китайской компании, финансируемой государством.

Латвийские ВМС после обрыва кабеля заявляли, что по подозрению в причастности задержано судно под флагом Мальты, следовавшее в Россию из Алжира.

Из-за участившихся случаев повреждения кабелей связи в Балтийском море НАТО в середине января начало операцию Baltic Sentry («Балтийский часовой»). В ней принимают участие фрегаты, силы военно-морской авиации и беспилотники.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Швеция обрыв кабеля Балтийское море Латвия
Материалы по теме
В ВМС Латвии рассказали, какое судно было на месте повреждения кабеля
Политика
Разведки США и Европы не нашли «российского следа» в обрывах кабелей
Политика
На Тайване вышли из строя два ведущих к архипелагу Мацзу подводных кабеля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 102,49 (+0,36) Инвестиции, 18:59 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 99,94 (+2,13) Инвестиции, 18:59
Politico узнало о скором выходе США из Совета по правам человека ООНПолитика, 21:29
Заменившая сестру Кудерметова выбила Самсонову с турнира WTA в Абу-ДабиСпорт, 21:24
Чего Трамп добивается угрозами Панаме и торговой войной с соседямиПолитика, 21:23
МВД сообщило о новой схеме мошенничества с поддельным сайтом WildberriesОбщество, 21:20
Как связаны мода, дресс-код и десакрализация культурных пространствРБК и ГЭС-2, LIME, 21:15
Что означает для Киева требование США провести президентские выборыПолитика, 21:14
Российский лидер клуба НХЛ получил перелом челюсти на скамейке запасныхСпорт, 21:14
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Украинский дрон атаковал подстанцию в Рыльске Курской областиПолитика, 20:50
Швеция не смогла доказать диверсию в деле об обрыве кабеля из ЛатвииПолитика, 20:44
Путин присвоил актрисе Анне Снаткиной звание заслуженной артистки РоссииОбщество, 20:22
Власти одобрили механизм конфискации зарубежных активов в РоссииЭкономика, 20:15
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 20:15
Подрыв бомбы в ЖК «Алые паруса» произвели дистанционноОбщество, 20:05
Путин уволил куратора ФСИН из МинюстаПолитика, 20:00