Швеция не смогла доказать диверсию в деле об обрыве кабеля из Латвии

Шведская прокуратура исключила версию о преднамеренном саботаже при обрыве кабеля между ней и Латвией. Установлено, что причиной обрыва стало задержанное ранее судно, следовавшее из России. Оно остается в шведском порту

Судно шведской береговой охраны и грузовое судно Vejen, которое находится под арестом, пока шведские власти проводят расследование, стоят на якоре недалеко от Карлскруны, Швеция, 27 января 2025 года (Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters)

Повреждение кабеля связи между шведским островом Готланд и латвийским городом Вентспилсом, обнаруженное в ночь на 26 января, не является диверсией, заявил старший прокурор Отдела национальной безопасности Матс Люнгквист, передает Dagens Nyheter (DN).

В день обнаружения обрыва кабеля было задержано судно Vezhen. Хотя установлено, что причиной повреждения кабеля стало это судно, это не было преднамеренным саботажем, сообщил Люнгквист.

«С помощью допросов, выемок, которые были сделаны и проанализированы, и проведенных осмотров мест преступлений мы можем с уверенностью сказать, что это не случай диверсии. <...> Установлено, что обрыв кабеля был вызван сочетанием погодных условий и недостатков в оборудовании и морском мастерстве», — сказал он.

Судно после задержания пришвартовано возле архипелага Карлскруна. К расследованию было привлечено несколько шведских ведомств, сейчас они продолжают выяснять, «есть ли другие преступления, которые можно подозревать в связи с обрывом кабеля», пишет DN. Пресс-секретарь береговой охраны Маттиас Линдхольм сообщил, что операция продолжается, поскольку предварительное расследование не завершено.

Согласно данным портала Marine Traffic, танкер Vezhen ходит под флагом Мальты. 24 января он отправился из российского порта Усть-Луга и 5 февраля должен оказаться в датском порту Скаген, но 26 января был задержан в территориальных водах Швеции.

Судном управляет болгарская компания Navigation Maritime Bulgare, которая до этого сообщала, что кабель был поврежден в результате аварийной ситуации, отмечает DN. Адвокат Оскар Тирберг оспаривал решение об аресте танкера. Издание утверждает, что судно принадлежит китайской компании, финансируемой государством.

Латвийские ВМС после обрыва кабеля заявляли, что по подозрению в причастности задержано судно под флагом Мальты, следовавшее в Россию из Алжира.

Из-за участившихся случаев повреждения кабелей связи в Балтийском море НАТО в середине января начало операцию Baltic Sentry («Балтийский часовой»). В ней принимают участие фрегаты, силы военно-морской авиации и беспилотники.