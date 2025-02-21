В Швеции сообщили о новом обрыве кабеля в Балтийском море
У берегов острова Готланд (принадлежит Швеции) в Балтийском море произошел еще один обрыв кабеля (речь идет о кабеле связи C-Lion 1, который проложен между Финляндией и Германией), передает SVT. Информацию подтверждают береговая охрана и вооруженные силы Швеции.
Прокуратура страны начала предварительное расследование.
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