Энергокабель между Эстонией и Финляндией снова вышел из строя
Аварийное отключение финско-эстонского энергокабеля Estlink 2 произошло в среду в 12:26 по местному времени (11:26 мск), причины произошедшего неизвестны, передает ERR со ссылкой на пресс-службу оператора сетей электро- и газоснабжения Elering.
«Elering и Fingrid, операторы Эстонии и Финляндии, оперативно работают над тем, чтобы как можно скорее установить причину отключения», — приводит издание комментарий компании.
До конца суток 26 декабря Elering задействует резервные мощности, отмечает оператор. В случае более длительного отключения Estlink 2 заменят другие генерирующие установки в регионе, добавили там.
EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии, также в него входят свыше 170 км линий постоянного тока, из них около 12 км проложены по суше в Эстонии (подземный кабель), порядка 147 км — по дну Финского залива и около 14 км — по суше в Финляндии (воздушный кабель).
Кабель ввели в эксплуатацию в сентябре после продолжительного ремонта с начала года «из-за неисправности». Повреждения искали почти два месяца, после чего произвели замену участка кабеля длиной более 300 м на новый.
5 января ERR также сообщал о выходе из строя Estlink 1. Мощность передачи на момент обрыва составляла 50 МВт, общая допустимая мощность — 350 МВт. Ранее авария на нем произошла в ноябре 2023 года.
Elering назвал Estlink 1 и Estlink 2 одними из самых надежных энергокабелей в регионе. Как уточняли в компании, в 2022 году на Estlink 1 не было ни аварий, ни происшествий, которые ограничили бы его пропускную способность.
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