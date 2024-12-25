 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Энергокабель между Эстонией и Финляндией снова вышел из строя

Эстонский оператор Elering сообщил об аварийном отключении кабеля Estlink 2, соединяющего страну с Финляндией. Причины пока неизвестны. Его ввели в эксплуатацию осенью после продолжительного ремонта «из-за неисправности»
Фото: Ross Land / Getty Images
Фото: Ross Land / Getty Images

Аварийное отключение финско-эстонского энергокабеля Estlink 2 произошло в среду в 12:26 по местному времени (11:26 мск), причины произошедшего неизвестны, передает ERR со ссылкой на пресс-службу оператора сетей электро- и газоснабжения Elering.

«Elering и Fingrid, операторы Эстонии и Финляндии, оперативно работают над тем, чтобы как можно скорее установить причину отключения», — приводит издание комментарий компании.

До конца суток 26 декабря Elering задействует резервные мощности, отмечает оператор. В случае более длительного отключения Estlink 2 заменят другие генерирующие установки в регионе, добавили там.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии, также в него входят свыше 170 км линий постоянного тока, из них около 12 км проложены по суше в Эстонии (подземный кабель), порядка 147 км — по дну Финского залива и около 14 км — по суше в Финляндии (воздушный кабель).

Кабель ввели в эксплуатацию в сентябре после продолжительного ремонта с начала года «из-за неисправности». Повреждения искали почти два месяца, после чего произвели замену участка кабеля длиной более 300 м на новый.

Энергокабель между Эстонией и Финляндией снова вышел из строя
Технологии и медиа
Фото:Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

5 января ERR также сообщал о выходе из строя Estlink 1. Мощность передачи на момент обрыва составляла 50 МВт, общая допустимая мощность — 350 МВт. Ранее авария на нем произошла в ноябре 2023 года.

Elering назвал Estlink 1 и Estlink 2 одними из самых надежных энергокабелей в регионе. Как уточняли в компании, в 2022 году на Estlink 1 не было ни аварий, ни происшествий, которые ограничили бы его пропускную способность.

Читайте РБК в Telegram.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Эстония Финляндия кабельные сети энергетика энергоавария отключение электричества
Материалы по теме
Энергокабель между Эстонией и Финляндией снова вышел из строя
Технологии и медиа
Кабель связи «Ростелекома» получил повреждения в Финском заливе
Технологии и медиа
В Черном море проложат новый кабель из-за тревог ЕС о России
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
В Белгородской области под удары дронов попали четыре автомобиляПолитика, 16:51
МИД направил дипломатов для поддержки выживших в Актау россиянОбщество, 16:42
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и Wey, 16:42
Памфилова предупредила коллег об украинских петардах с взрывчаткойОбщество, 16:37
Сбежавших в Нижнем Тагиле осужденных задержалиОбщество, 16:36
Роднина прокомментировала жалобу Украины на допуск российских фигуристовСпорт, 16:36
Telegraph узнала об изоляции Асмы Асад из-за лейкемииПолитика, 16:32
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Мосбиржа 27 января запустит утреннюю сессию на фондовом и срочном рынкахИнвестиции, 16:28
Лавров увидел в словах Зеленского о трех буквах смысл саммита по УкраинеПолитика, 16:22
Женщины в промышленности: почему реальные истории работают лучше рекламыТренды, 16:19
Энергокабель между Эстонией и Финляндией снова вышел из строяТехнологии и медиа, 16:18
Лавров заявил, что США приветствовали назначение нового посла РоссииПолитика, 16:17
Как девелопер Forma превращает «Южный порт» в новую точку притяженияСтиль, 16:14
К свету: как сделать так, чтобы всем хватало электричестваРБК и Россети, 16:14