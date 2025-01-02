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Оператор потребовал арестовать заподозренный в повреждении кабелей танкер

В Финляндии потребовали арестовать заподозренный в повреждении кабелей танкер
Нефтетанкер Eagle S, который следовал из Петербурга в Египет, был задержан финскими силовиками 26 декабря. Корабль заподозрили в том, что он якорем разорвал электрокабель. Финский оператор потребовал арестовать судно
Нефтяной танкер Eagle S
Нефтяной танкер Eagle S (Фото: Vesa Moilanen / imago-images.de / Global Look Press)

Финский оператор электросетей Fingrid обратился в суд Хельсинки с просьбой наложить арест на нефтяной танкер Eagle S, который подозревают в обрыве электрического кабеля Estlink 2, передает Reuters со ссылкой на заявление оператора.

Как пояснили в Fingrid, арест судна необходим для обеспечения иска оператора из-за ущерба, нанесенного электрокабелю. «Информация о масштабах ущерба будет ясна после дальнейших исследований на месте повреждения кабеля», — сообщил оператор.

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Фото:Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Танкер Eagle S, который следовал из Петербурга в Египет, был задержан финскими силовиками 26 декабря. Корабль заподозрили в том, что он разорвал электрокабель. Следователи обнаружили рядом с разрывом следы якоря корабля, которые тянутся на несколько десятков километров. Финская сторона считает Eagle S (ходит под флагом Островов Кука) частью «теневого флота» России по экспорту нефти.

Как отметил эстонский премьер Кристен Михал, это первый случай в подобных инцидентах, когда было задержано подозреваемое судно. «Повреждения критической инфраструктуры становятся все более обычным делом, проблема повторяется, а это значит, что страны должны лучше защищать свою инфраструктуру и лучше перехватывать суда. Наряду со сдерживанием должна быть возможность быстрее выявлять виновных», — сказал он.

На этом фоне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс усилит военное присутствие в Балтийском море. Глава МИД Германии Анналена Бербок после очередного повреждения кабелей призвала ввести новые санкции против России. Она также потребовала увеличить финансирование национальной безопасности.

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Илья Пламенев Илья Пламенев
Финляндия арест кабели нефтетанкер
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В Финляндии задержали нефтяной танкер по подозрению в повреждении кабелей
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Финляндия нашла следы якоря рядом с поврежденным кабелем
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