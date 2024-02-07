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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль пообещал скоро дать ответ о перемирии в Газе

Советник Нетаньяху: Израиль скоро ответит на предложение о перемирии в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль скоро обнародует ответ на предложение Катара о новом перемирии в Газе, заявил РБК советник израильского премьера Дмитрий Гендельман. ХАМАС выдвинул встречное предложение: освобождение заложников взамен на вывод ЦАХАЛ
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Израиль в ближайшее время даст ответ на предложение прекратить огонь в секторе Газа и освободить оставшихся заложников, полученное накануне разведкой «Моссад» от катарского посредника, заявил РБК советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман. Он отметил, что чрезвычайное правительство сейчас изучает этот вопрос.

«Ответ в ближайшее время будет передан Катару, а также опубликован в СМИ», — пообещал Гендельман.

Рамочное соглашение было подготовлено катарским премьер-министром Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани и главами разведок США, Израиля и Египта на переговорах в Париже в конце января. Документ предусматривает освобождение израильских заложников из плена ХАМАС и более продолжительное прекращение огня по сравнению с ноябрьским, когда оно продержалось неделю.

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6 февраля Аль Тани сообщил, что ХАМАС дал «в целом положительный» ответ на предложение заключить второе перемирие с Израилем, хотя и оставил некоторые комментарии. Деталей он не привел. 7 октября Reuters опубликовал встречное предложение палестинской группировки, переданное Дохе. Оно предполагает прекращение огня в три этапа по 45 дней каждый, итого 135 дней.

На первом этапе будет освобождена часть израильских заложников: женщины, мужчины до 19 лет, пожилые и больные. Взамен Израиль должен будет освободить всех палестинских женщин и детей, находящихся у него в заключении, и вывести войска из населенных пунктов палестинского эксклава. За этот же период стороны должны провести «непрямые переговоры» о завершении боевых действий, после чего начнется второй этап, в который будут отпущены все оставшиеся мужчины-заложники. На третьем состоится обмен телами и останками погибших с обеих сторон.

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Фото:Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

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Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что около четверти всех заложников, удерживаемых палестинской группировкой ХАМАС, — 31 из более чем 130 — погибли. В это число входят 29 человек, попавших в плен после атаки боевиков 7 октября, а также двое израильских военных Орон Шауль и Хадар Голдин, похищенных в 2014 году.

Гендельман уточнил в беседе с РБК, что Израиль рассматривает именно предложение, поступившее из Катара. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и проводит встречу с израильским премьером, на которой, по данным Reuters, будет обсуждаться встречное предложение ХАМАС.

Впрочем, Израиль вряд ли согласится с требованиями ХАМАС, касающимися вывода ЦАХАЛ из сектора Газы и восстановления «полного спокойствия» по итогам перемирия. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что ЦАХАЛ не покинет Газу до полной победы, которая подразумевает не только освобождение всех заложников, но и полное уничтожение палестинской группировки.

Предыдущее и пока единственное перемирие ЦАХАЛ и ХАМАС продлилось семь дней — с 24 ноября по 1 декабря. Стороны дважды продлевали перемирие после первоначально оговоренных четырех дней. За это время боевики отпустили 100 израильских заложников.

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Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль сектор Газа ХАМАС Катар США палестино-израильский конфликт
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