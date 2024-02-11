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Палестино-израильский конфликт ,  
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Сотни активистов устроили акцию в поддержку Палестины в музее в Нью-Йорке

Сотни активистов устроили акцию в поддержку Палестины в нью-йоркском музее
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Сотни активистов провели в нью-йоркском Музее современного искусства (The Museum of Modern Art, MoMA) акцию против военных действий в секторе Газа. Об этом сообщает Hyperallergic.

В акции, организованной несколькими правозащитными группами, приняли участие более 500 человек. Они раздавали посетителям музея листовки, в которых утверждалось, что пять попечителей MoMA направляют средства на вооружение Израиля.

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Протестующие также развернули в музее несколько плакатов с обвинениями Израиля в геноциде и призывами к прекращению огня в секторе Газа. Из-за акции сотрудники музея закрыли его раньше времени. Активисты продолжили протест на улице.

Как пишет Hyperallergic, акция в MoMA совпала с демонстрацией возле Бруклинского музея, в которой участвовали более 300 человек. По данным издания, задержали по меньше мере четверых протестующих.

Теги
Нью-Йорк музей активисты
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