Сотни активистов устроили акцию в поддержку Палестины в музее в Нью-Йорке

Сотни активистов провели в нью-йоркском Музее современного искусства (The Museum of Modern Art, MoMA) акцию против военных действий в секторе Газа. Об этом сообщает Hyperallergic.

В акции, организованной несколькими правозащитными группами, приняли участие более 500 человек. Они раздавали посетителям музея листовки, в которых утверждалось, что пять попечителей MoMA направляют средства на вооружение Израиля.

Протестующие также развернули в музее несколько плакатов с обвинениями Израиля в геноциде и призывами к прекращению огня в секторе Газа. Из-за акции сотрудники музея закрыли его раньше времени. Активисты продолжили протест на улице.

Как пишет Hyperallergic, акция в MoMA совпала с демонстрацией возле Бруклинского музея, в которой участвовали более 300 человек. По данным издания, задержали по меньше мере четверых протестующих.