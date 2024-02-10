Премьер Палестины Штайе: нельзя допустить наступления Израиля на Рафах

Палестина призвала не допустить наступления Израиля на Рафах

Мировое сообщество не должно допустить наступления Израиля на провинцию Рафах на юге сектора Газа, заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе, передает WAFA.

По его словам, ввод войск на территорию Рафаха приведет к «насильственному перемещению людей» и гибели мирных жителей. В Рафахе проживают около 500 тыс. человек, добавил премьер.

Штайе возложил на Израиль «полную ответственность за все массовые убийства, которые могут произойти», и призвал Международный суд принять меры для прекращения огня.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что военные готовятся к боям в городе Рафах на границе с Египтом.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что эта операция «станет катастрофой». Вашингтон не поддерживает это решение, подчеркнул он.