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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Палестина призвала не допустить наступления Израиля на Рафах

Премьер Палестины Штайе: нельзя допустить наступления Израиля на Рафах
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Мировое сообщество не должно допустить наступления Израиля на провинцию Рафах на юге сектора Газа, заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе, передает WAFA.

По его словам, ввод войск на территорию Рафаха приведет к «насильственному перемещению людей» и гибели мирных жителей. В Рафахе проживают около 500 тыс. человек, добавил премьер.

Штайе возложил на Израиль «полную ответственность за все массовые убийства, которые могут произойти», и призвал Международный суд принять меры для прекращения огня.

Премьер Израиля заявил о подготовке военных к расширению операции в Газе
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что военные готовятся к боям в городе Рафах на границе с Египтом.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что эта операция «станет катастрофой». Вашингтон не поддерживает это решение, подчеркнул он.

Рафах — город на юге сектора Газа, граничит с Египтом. Через КПП в Рафахе эвакуируются палестинцы, поставляется гуманитарная помощь в сектор Газа.

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Теги
Палестина КПП «Рафах» Египет
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