МИД Сирии: Дамаск не раз воевал с Израилем и может это повторить

Глава МИД Сирии заявил о готовности к войне с Израилем

Хосейн Амир Абдоллахиян и Фейсал Мекдад (Фото: Firas Makdesi / Reuters)

Сирия неоднократно воевала с Израилем и готова сделать это снова, заявил сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Дамаске, сообщает издание Shaam News.

«Сирия вела войны против сионистского образования и готова к новым. Когда и где, решит Дамаск», — сказал Микдад.

Глава сирийского МИДа также заявил, что Израиль, США и Турция незаконно оккупировали часть территории страны, и подчеркнул готовность Дамаска «к освобождению своих земель».

После начала обострения ситуации на Ближнем Востоке, случившегося 7 октября, когда боевики ХАМАС проникли в южные районы Израиля и убили там более 1000 человек, официальный Дамаск поддержал палестинскую сторону. С тех пор территория Сирии не раз подвергалась атакам со стороны южного соседа.

Последний раз об израильской ракетной атаке сирийское Минобороны сообщило 10 февраля. По данным ведомства, тогда большую часть ракет перехватили силы ПВО, однако в результате удара тем не менее был зафиксирован «некоторый материальный ущерб».

7 февраля Израиль атаковал город Хомс, в результате атаки погибли и пострадали мирные жители, сообщило госагентство Sana.

Дамаск также обстреливал территорию Израиля. К примеру, 10 октября, спустя три дня после нападения палестинских боевиков, ЦАХАЛ сообщил об обстреле со стороны Сирии.