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Палестино-израильский конфликт ,  
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Глава МИД Сирии заявил о готовности к войне с Израилем

МИД Сирии: Дамаск не раз воевал с Израилем и может это повторить
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Хосейн Амир Абдоллахиян и Фейсал Мекдад
Хосейн Амир Абдоллахиян и Фейсал Мекдад (Фото: Firas Makdesi / Reuters)

Сирия неоднократно воевала с Израилем и готова сделать это снова, заявил сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Дамаске, сообщает издание Shaam News.

«Сирия вела войны против сионистского образования и готова к новым. Когда и где, решит Дамаск», — сказал Микдад.

Глава сирийского МИДа также заявил, что Израиль, США и Турция незаконно оккупировали часть территории страны, и подчеркнул готовность Дамаска «к освобождению своих земель».

После начала обострения ситуации на Ближнем Востоке, случившегося 7 октября, когда боевики ХАМАС проникли в южные районы Израиля и убили там более 1000 человек, официальный Дамаск поддержал палестинскую сторону. С тех пор территория Сирии не раз подвергалась атакам со стороны южного соседа.

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Последний раз об израильской ракетной атаке сирийское Минобороны сообщило 10 февраля. По данным ведомства, тогда большую часть ракет перехватили силы ПВО, однако в результате удара тем не менее был зафиксирован «некоторый материальный ущерб».

7 февраля Израиль атаковал город Хомс, в результате атаки погибли и пострадали мирные жители, сообщило госагентство Sana.

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Дамаск также обстреливал территорию Израиля. К примеру, 10 октября, спустя три дня после нападения палестинских боевиков, ЦАХАЛ сообщил об обстреле со стороны Сирии.

Теги
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