 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Байден предупредил Израиль о возможной изоляции

Байден призвал Нетаньяху изменить тактику неизбирательных бомбардировок в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израилю надо сменить тактику «неизбирательных бомбардировок» сектора Газа, чтобы не потерять международную поддержку, заявил Байден. По его мнению, при нынешнем составе кабмина страны сложно добиться урегулирования с Палестиной
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Президент США Джо Байден предупредил премьера Биньямина Нетаньяху о риске международной изоляции из-за ударов армии обороны ЦАХАЛ по сектору Газа, сообщает Financial Times.

Байден призвал израильскую сторону сменить тактику «неизбирательных бомбардировок» по региону, заявив, что в противном случае Тель-Авив начнет терять поддержку. Эти слова стали самой резкой критикой, которую американский лидер высказал в отношении Израиля с тех пор, как тот начал военное наступление в ответ на нападение боевиков ХАМАС 7 октября, отмечает газета.

Президент США назвал нынешнее правительство Израиля «самым консервативным за всю историю страны»; по словам Байдена, оно не хочет решения палестино-израильского конфликта, предусматривающего сосуществование двух государств. В Белом доме позднее уточнили, что глава государства не призывал к смене израильского кабмина, а говорил о необходимости изменений «в отношении к израильско-палестинскому вопросу, что сложно сделать при нынешнем составе правительства», передает Vesty.co.il.

ЦАХАЛ назвала число погибших израильских солдат в секторе Газа
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Неназванный американский чиновник в разговоре с FT сказал, что слова Байдена были спонтанными, они не были произнесены в рамках попытки Белого дома оказать давление на Нетаньяху.

12 октября Нетаньяху признал, что между Израилем и США есть разногласия о будущем сектора Газа после окончания войны. В Вашингтоне считают, что руководство следует передать Палестинской национальной администрации, а израильская сторона выступает против. «Я не допущу, чтобы после огромных жертв среди наших граждан и наших бойцов мы привели в Газу тех, кто воспитывает детей в духе терроризма, поддерживает террор и финансирует его. <...> Газа не будет ни Хамастаном, ни Фатахстаном», — цитирует его Jerusalem Post.

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).

Читайте на РБК Pro
«Новые девяностые»: какие активы сегодня могут принести доход
Каким будет 2024 год для экономики США — The Economist
Нет смысла месяцами делать суперпродукт: 6 правил основателя «Вкусвилл»
Какие штрафы грозят работодателю, если не отчитаться по воинскому учету

Нетаньяху в ноябре заявил, что Израиль после уничтожения ХАМАС установит полный контроль над безопасностью в секторе Газа, чтобы гарантировать, что оттуда больше не будет угрозы для граждан. До этого старший советник премьера Марк Регев говорил, что израильские силы безопасности останутся в регионе после завершения операции. Президент Ицхаг Герцог также сказал, что в ближайшем будущем страна будет вынуждена сохранять там «очень мощную силу».

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джо Байден Биньямин Нетаньяху Израиль сектор Газа ХАМАС США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
NYT узнала, что Нетаньяху «закрывал глаза» на поддержку ХАМАС Катаром
Политика
WSJ узнала о начале затопления Израилем туннелей ХАМАС
Политика
ХАМАС оценил резолюцию ГА ООН с призывом о прекращении огня в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 97,4 (-0,67) Инвестиции, 12 дек, 16:31 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 90,22 (-0,77) Инвестиции, 12 дек, 16:31
В Петербурге на Невском из-за отключения электричества встали троллейбусы Общество, 11:45
Генсек СНГ ответил на предположения о скором развале организации Политика, 11:43
Как инвестиции в частную школу помогут воспитать новых предпринимателей Отрасли, 11:43
Зеленский прибыл в Осло с неанонсированным визитом Политика, 11:42
Кличко сообщил о 53 пострадавших в Киеве из-за ночных взрывов Политика, 11:39
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 11:37
ОАЭ ставят на приток мозгов. Что в планах у первого в мире министра по ИИ Pro, 11:35
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Стройка в суровых условиях: как модернизируются БАМ и Транссиб Национальные проекты, 11:32
Изобретатель и рационализатор: как повысить производительность труда Отрасли, 11:32
Как искусственный интеллект повышает кибербезопасность Новая экономика, 11:30
Байден предупредил Израиль о возможной изоляции Политика, 11:30
Дилеры привезли в Россию конкурента Toyota Highlander из Китая Авто, 11:27
На Украине священнику выдали повестку за слова «раб Божий» Политика, 11:27
Какие из этих научных разработок на самом деле существуют. Тест РБК и Росатом, 11:25