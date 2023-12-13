Байден предупредил Израиль о возможной изоляции

Израилю надо сменить тактику «неизбирательных бомбардировок» сектора Газа, чтобы не потерять международную поддержку, заявил Байден. По его мнению, при нынешнем составе кабмина страны сложно добиться урегулирования с Палестиной

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Президент США Джо Байден предупредил премьера Биньямина Нетаньяху о риске международной изоляции из-за ударов армии обороны ЦАХАЛ по сектору Газа, сообщает Financial Times.

Байден призвал израильскую сторону сменить тактику «неизбирательных бомбардировок» по региону, заявив, что в противном случае Тель-Авив начнет терять поддержку. Эти слова стали самой резкой критикой, которую американский лидер высказал в отношении Израиля с тех пор, как тот начал военное наступление в ответ на нападение боевиков ХАМАС 7 октября, отмечает газета.

Президент США назвал нынешнее правительство Израиля «самым консервативным за всю историю страны»; по словам Байдена, оно не хочет решения палестино-израильского конфликта, предусматривающего сосуществование двух государств. В Белом доме позднее уточнили, что глава государства не призывал к смене израильского кабмина, а говорил о необходимости изменений «в отношении к израильско-палестинскому вопросу, что сложно сделать при нынешнем составе правительства», передает Vesty.co.il.

Неназванный американский чиновник в разговоре с FT сказал, что слова Байдена были спонтанными, они не были произнесены в рамках попытки Белого дома оказать давление на Нетаньяху.

12 октября Нетаньяху признал, что между Израилем и США есть разногласия о будущем сектора Газа после окончания войны. В Вашингтоне считают, что руководство следует передать Палестинской национальной администрации, а израильская сторона выступает против. «Я не допущу, чтобы после огромных жертв среди наших граждан и наших бойцов мы привели в Газу тех, кто воспитывает детей в духе терроризма, поддерживает террор и финансирует его. <...> Газа не будет ни Хамастаном, ни Фатахстаном», — цитирует его Jerusalem Post.

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).

Нетаньяху в ноябре заявил, что Израиль после уничтожения ХАМАС установит полный контроль над безопасностью в секторе Газа, чтобы гарантировать, что оттуда больше не будет угрозы для граждан. До этого старший советник премьера Марк Регев говорил, что израильские силы безопасности останутся в регионе после завершения операции. Президент Ицхаг Герцог также сказал, что в ближайшем будущем страна будет вынуждена сохранять там «очень мощную силу».