БАПОР заявило, что не знало о дата-центре ХАМАС под своей штаб-квартирой в Газе

БАПОР заявило, что не знало о дата-центре ХАМАС под своей штаб-квартирой

Об обнаружении тоннеля и дата-центра ХАМАС под штаб-квартирой ближневосточного агентства ООН в Газе ранее сообщил Израиль. В организации призвали провести расследование ситуации и указали, что Тель-Авив не проинформировал их о ней

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Ближневосточное егентство ООН по делам палестинских беженцев в секторе Газа (БАПОР) не знало о существовании подземного дата-центр ХАМАС под своей штаб-квартирой в Газе, говорится в заявлении его главы Филиппа Лаззарини в Х (бывший Twitter).

«БАПОР стало известно через средства массовой информации о тоннеле под штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа. Сотрудники БАПОР покинули свою штаб-квартиру в городе Газа 12 октября после приказа Израиля об эвакуации и усиления бомбардировок в этом районе. С тех пор мы не использовали этот комплекс», — заявил Лаззарини.

Он отметил, что организация не может подтвердить сообщения о дата-центре, и призвал к независимому расследованию, которое пока невозможно из-за боевых действий.

8 февраля журналисты The Times of Israel побывали в пресс-туре по туннелю и центру, который обнаружила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Центр обработки данных оснащен электрощитовой, промышленными блоками питания, также там есть жилые помещения для членов ХАМАС, управляющих серверами, пишет газета.

Штаб-квартира расположена в престижном районе Римал города Газа, указывает издание. Армия Израиля была в этом районе ранее, но не обладала данными, чтобы найти этот центр.

«Мы собрали много разведывательных документов и находок, много [данных от] пленных, и благодаря этому мы добрались сюда. Сейчас мы провели целенаправленную операцию по лишению [ХАМАС] этих мощностей», — заявил командир 401-й бронетанковой бригады Бенни Аарон в ходе пресс-тура.

Из-за обнаружения объекта глава МИД Израиля Исраэль Кац потребовал отставки Лаззарини. Его заявлениt о незнании об этом центре министр счел «абсурдным и оскорбительным с точки зрения здравого смысла».

Ранее Израиль обвинил БАПОР в причастности к атаке ХАМАС на страну: в частности, министр обороны Йоав Галант говорил, что в нападении ХАМАС 7 октября участвовали не менее дюжины сотрудников агентства. На этом фоне девять стран — США, Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Германия, Италия, Австралия, Канада и Швейцария — решили на время прекратить оказывать финансовую помощь БАПОР.

Лаззарини назвал эти действия шокирующим и указал, что они ставят под угрозу гуманитарную работу агентства во всем регионе. Он также счел «крайне безответственным» решением применять санкции ко всей организации из-за обвинений в преступных действиях против некоторых лиц.