Палестина предложила открыть гуманитарный коридор между Кипром и Газой

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Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе предложил открыть морской гуманитарный коридор между Кипром и Газой, передаёт Al-Hadath.

Палестина требует, чтобы гуманитарные коридоры были открыты в Газу, а не ограничивались только контрольно-пропускным пунктом «Рафах» в Египте, через который за последние сутки из сектора Газа прошли не менее 800 человек, в числе которых 70 россиян.

Ранее Кипр предлагал свою территорию в рамках морского гумкоридора для помощи Газе. Президент республики Никос Христодулидис отмечал, что операционный центр будет располагаться в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики, и будет способен принимать до 200 тысяч тонн гуманитарных грузов.