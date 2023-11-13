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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Палестина предложила открыть гуманитарный коридор между Кипром и Газой

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе предложил открыть морской гуманитарный коридор между Кипром и Газой, передаёт Al-Hadath.

Палестина требует, чтобы гуманитарные коридоры были открыты в Газу, а не ограничивались только контрольно-пропускным пунктом «Рафах» в Египте, через который за последние сутки из сектора Газа прошли не менее 800 человек, в числе которых 70 россиян.

Ранее Кипр предлагал свою территорию в рамках морского гумкоридора для помощи Газе. Президент республики Никос Христодулидис отмечал, что операционный центр будет располагаться в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики, и будет способен принимать до 200 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Теги
Газа ХАМАС Палестина Израиль
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