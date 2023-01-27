Орбан пригрозил наложить вето на санкции против атомной энергетики России

Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

Венгрия наложит вето на обсуждаемые в ЕС анкции против российской атомной энергетики, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире в эфире радио Kossuth, передает 24.hu.

Орбан пояснил, что Будапешт не допустит введения санкций, которые еще сильнее разгонят инфляцию, и в первую очередь это касается санкций против энергетики. По его словам, в этом году из-за политики санкций Венгрия потеряет 3,760 трлн форинтов (€9,673 млрд). Орбан утверждает, что о бессмысленности санкций говорят и опросы граждан Венгрии: «подавляющее большинство венгров считают, что санкции не помогут Украине и что россиян не поставят на колени», говорит он.

Новый, 10-й пакет санкций против России Евросоюз планирует принять к годовщине начала военных действий на Украине, 24 февраля, сообщали источники Reuters. По данным агентства, Польша и Литва добиваются расширения санкций в том числе за счет включения в них ядерного сектора России.

По данным Bloomberg, на «Росатом» и его дочерние предприятия приходится 35% мирового обогащения урана.