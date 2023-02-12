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Telegraph узнала о планах выпуска британской военной техники на Украине

Telegraph: Киев и Лондон обсуждают планы производства оружия Британии на Украине
Британия ведет «гонку» с ЕС за первенство в открытии на Украине производства по выпуску военной техники и боеприпасов, рассказал источник газеты. В Киеве раньше говорили, что снарядов у ВСУ осталось «почти ноль»
Владимир Зеленский и Риши Сунак
Владимир Зеленский и Риши Сунак (Фото: WPA / Getty Images)

На Украине могут организовать совместное с Великобританией производство военной техники и вооружений по лицензии, такие планы обсуждают высокопоставленные чиновники оборонной промышленности двух стран, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Оборонные компании других стран Европы также ведут такие переговоры с Украиной, но страну уже посетили британские чиновники, которые стараются не допустить, чтобы их опередили конкуренты из Германии и Франции. Один из собеседников газеты назвал происходящее «гонкой» за первенство Лондона в вопросе производства вооружений на Украине.

Офис британского премьера и Минобороны королевства отказались от комментариев, переадресовав вопрос к промышленникам.

Несмотря на коммерческую составляющую такой сделки, для нее потребуется «по крайней мере, молчаливое политическое согласие», отметил в беседе с изданием научный сотрудник аналитического центра Королевского института объединенных служб и бывший офицер НАТО Эд Арнольд. Он отметил, что если планы реализуют, это приблизит Украину к НАТО и европейским структурам безопасности, а также углубит связи Лондона и Киева до прежде недостижимых.

Оборонная промышленность Украины в первую очередь была сосредоточена на производстве и обслуживании технологий советской эпохи или местных технологий, а после обретения страной независимости она страдала от нехватки инвестиций, коррупции, буксующих реформ и других проблем, указал эксперт по военным закупкам в Rand Corporation Джеймс Блэк.

Telegraph напоминает, что в советское время Украины была высокотехнологичным центром производства вооружений, а Днепр был известен благодаря своей ракетной промышленности благодаря космической инженерии и проектированию межконтинентальных баллистических ракет.

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Украинский президент Владимир Зеленский посетил Великобританию в начале февраля, он подарил спикеру палаты общин палаты общин Линдси Хойлу авиационный шлем с надписью «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее», а также встретился с королем Карлом III, членами парламента и премьером Риши Сунаком. Он также посетил тренировочный лагерь, где проходят обучение украинские военные.

Власти Украины отмечали, то интенсивность боев опустошила запасы боеприпасов, к началу февраля их у ВСУ осталось «почти ноль». По даннымFinancial Times, украинские заводы выпускают в день столько же снарядов, сколько небольшая европейская страна в мирное время за год — 5-6 тыс. штук. Европейские производители столкнулись с проблемами удовлетворения возросшего спроса и необходимости срочно расширять заводы, писало издание.

Российские власти поставки западных вооружений на Украину критикуют, считая этот процесс «накачиванием» и предупреждая, что страну в связи с этим ждут «последствия со знаком минус».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Великобритания снаряды боеприпасы

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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