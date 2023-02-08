Зеленский прилетел в Британию на транспортном самолете королевских ВВС

Владимир Зеленский (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Лондон для своего первого с начала спецоперации визита в Великобританию на борту военно-транспортного самолета Королевских военно-воздушных сил, сообщает The Telegraph.

Самолет C-17 с Зеленским на борту приземлился в аэропорту Станстед. О визите украинского лидера в Великобританию заранее не объявляли, канцелярия премьера Риши Сунака сообщила о нем, когда Зеленский был уже в пути в Лондон.

Свой первый после 24 февраля зарубежный визит президент Украины совершил в декабре 2022 года. Он побывал в Вашингтоне, где встретился с президентом США Джо Байденом, конгрессменами и сенаторами.

Тогда заранее о визите тоже не сообщали. Позже стало известно, что украинский президент прибыл сухопутным путем в Польшу, а оттуда на американском военном самолете вылетел в США. Как рассказал источник CNN, Зеленский планировал свой визит несколько месяцев. Поездка могла сорваться, если бы не «значительное развитие отношений» — в частности, согласие Байдена предоставить Украине системы ПВО Patriot.