О чем Зеленский просил в Лондоне и что он может получить по итогам визита Как прошел второй за год зарубежный визит украинского президента

Президент Украины Владимир Зеленский нанес неожиданный визит в Лондон, где в парламенте попросил «крылья» для победы. Где и с какими просьбами еще побывал украинский лидер — в материале РБК

Владимир Зеленский и Риши Сунак (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Кого посетил Зеленский в Великобритании

8 февраля украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Лондон с необъявленным визитом. Это вторая его зарубежная поездка с начала военных действий — в конце декабря прошлого года Зеленский побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с президентом Джо Байденом и выступил в конгрессе, а на обратном пути посетил Польшу.

В Лондоне украинского лидера ожидала обширная программа: помимо переговоров с премьер-министром Риши Сунаком и выступления перед парламентом в Вестминстер-Холле это аудиенция у короля Карла III и посещение тренировочного лагеря, где проходят обучение украинские военные. Из Лондона президент Украины собирался направиться в Париж. По данным немецкого RND, там на вечер среды были запланированы переговоры не только с президентом Эмманюэлем Макроном, но и с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Из соображений безопасности визиты иностранных лидеров на Украину, как и визиты Зеленского за рубеж, не анонсируются. В понедельник, 6 февраля, издание Politico сообщило, что украинский лидер собирается посетить Брюссель в конце недели — 9 и 10 февраля там пройдет саммит Европейского совета. Однако участие Зеленского неочевидно из-за утечки информации о его возможном приезде. По данным Politico, утечка произошла по вине офиса президента Европарламента Роберты Метсолы. Ситуацию усугубило сообщение Европейской народной партии (крупнейшая фракция Европарламента) в Twitter: «Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в Брюсселе, господин президент Владимир Зеленский». Вскоре сообщение партии было удалено, и визит оказался под вопросом.

Что Украина получила перед визитом

За несколько часов до прибытия Зеленского в Лондон офис британского премьера анонсировал расширение программы подготовки украинских военнослужащих с 10 тыс. человек в 2022 году до 20 тыс. человек в 2023 году. Программа будет расширена за счет обучения пилотов истребителей и морских пехотинцев. «Обучение позволит пилотам в будущем управлять современными истребителями стандарта НАТО», — говорится в сообщении.

Неделей ранее в Британию прибыли украинские танкисты, чтобы пройти обучение управлению танками Challenger 2, решение о поставках которых правительство Сунака приняло в начале января. Поставлено будет 12 танков. «Я горжусь тем, что сегодня мы расширим подготовку от солдат до морских пехотинцев и пилотов истребителей, обеспечив Украине вооруженные силы, способные защищать ее интересы в будущем. Это также подчеркивает нашу приверженность не только предоставлять военную технику в краткосрочной перспективе, но и долгосрочное обязательство стоять плечом к плечу с Украиной на долгие годы вперед», — приводит пресс-служба слова Сунака.

На Даунинг-стрит также сообщили о намерении Лондона поставить Киеву дальнобойное оружие.

Помимо этого Лондон представил новый пакет санкций в отношении России. Он коснулся шести оборонных предприятий, одного юрлица и восьми физических лиц, включая уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Что просил Зеленский в Лондоне

Сунак встретил Зеленского в лондонском аэропорту Станстед. В Twitter он опубликовал фотографию встречи с подписью «Добро пожаловать в Великобританию, президент Зеленский». Украинский лидер выложил аналогичное фото. «Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за его поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерство», — написал Зеленский. Из аэропорта два лидера проследовали на Даунинг-стрит для переговоров, по итогам которых не было ни совместного заявления, ни пресс-конференции.

Следующей остановкой украинского президента стал Вестминстер-Холл — место заседаний британского парламента, где он произнес эмоциональную речь (трансляцию выступления в прямом эфире вела газета The Guardian на своем сайте) перед членами палаты общин и лордами. Зеленский начал свое выступление со слов благодарности в адрес Великобритании и прежнего премьера Бориса Джонсона, обратившись к последнему по имени. «Лондон поддерживал Киев с первого дня, с первых минут и секунд войны», — сказал он, подчеркнув, что Великобритания протянула руку помощи в то время, когда мир еще не знал, как реагировать. По словам Зеленского, мир нуждается в «лидерстве Великобритании и храбрости Украины».

Владимир Зеленский и Линдси Хойл (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Затем Зеленский призвал Лондон продолжать вводить санкции в отношении России и отдельно упомянул значимость британских поставок вооружений, включая дальнобойное оружие и танки. «Я верю в нашу следующую коалицию, коалицию самолетов, и я обращаюсь к вам, к миру за простой и тем не менее самой важной силой: истребителями для Украины», — сказал он. Говоря о предстоящей встрече с королем Карлом III, украинский президент назвал ее «по-настоящему особенным моментом» и сообщил о своем намерении сказать монарху «кое-что очень-очень важное не только для мира на Украине, но и для будущего Европы и Великобритании». «В Великобритании король является главой ВВС. На Украине сейчас каждый летчик ВВС — король», — заявил Зеленский. В заключение он подарил спикеру палаты общин Линдси Хойлу шлем пилота украинских ВВС с надписью «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».

Закончив выступление, Зеленский направился в Букингемский дворец на аудиенцию к монарху.

Джонсон после выступления украинского президента заявил, что Великобритания должна делать больше для Украины — дать ей самолеты и больше танков: «У нас больше ста истребителей «Тайфун», у нас больше ста танков Challenger 2». Премьер Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить возможность отправки Украине истребителей, пишет Daily Mail со ссылкой на представителя премьера, который уточнил: министр обороны рассмотрит, какие истребители могут быть поставлены, но уже понятно, что «это долгосрочное решение».

Чем Великобритания помогает Украине

Борис Джонсон, будучи премьер-министром Великобритании, стал первым лидером G7, посетившим Киев после начала российской спецоперации. Джонсон вывел Великобританию в авангард западных стран, поддерживающих Украину, и регулярно выступал не только за расширение санкций в отношении России, но и за увеличение поставок вооружений Киеву. В честь Джонсона, посещавшего Украину и после ухода с поста премьер-министра, была переименована одна из улиц украинской столицы.

Когда кабинет возглавил Сунак, в Киеве возникли опасения, что военная помощь Украине будет сокращена, но новый премьер продолжил курс Джонсона. В ноябре 2022 года он побывал в Киеве и заверил Зеленского в продолжении поддержки.

По данным палаты общин, Великобритания занимает вторую строчку по объему оказанной военной помощи Украине после США. Кроме того, Британия стала первой страной, поставившей Киеву вооружение после начала военных действий. В 2022 году объем военной помощи Киеву составил £2,3 млрд. Правительство страны пообещало сохранить этот уровень и в 2023 году. За год Лондон предоставил Киеву системы ПВО (в том числе 1000 зенитно-ракетных комплексов, тысячи ракет), военную экипировку, противоминное оружие, радары, реактивные системы залпового огня, дальнобойную артиллерию, 200 бронированных машин, морские ракеты и другое вооружение. В ближайшие месяцы ожидаются поставки танков.