FT сообщила о кризисе в поставках боеприпасов для Украины

Бои на Украине требуют высокого расхода снарядов, однако европейские мощности были рассчитаны на прежний спрос, теперь требуются новые инвестиции и ожидание в несколько лет, просто щелкнуть переключателем нельзя, пишет FT

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Расход ВСУ боеприпасов достиг беспрецедентных объемов, Украина использует ежедневно 5–6 тыс. артиллерийских снарядов, что сравнимо с потребностями небольшой европейской страны за год в мирное время; в связи с этим европейские производители столкнулись с кризисом в цепочке военных поставок. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на норвежскую оружейную компанию Nammo.

Исполнительный директор компании Мортен Брандтцег пояснил, что к этому привели остающиеся после пандемии COVID-19 узкие места в цепочках поставок, а также дефицит критически важного сырья для некоторых взрывчатых веществ, что мешает нарастить производство. Спрос на некоторые компоненты настолько вырос, что сроки поставок увеличились с нескольких месяцев до нескольких лет.

Клиенты британской Chemring, которая производит взрывчатые вещества, спрашивали о возможности нарастить производство определенных материалов на 100–200%, рассказал глава компании Мик Орд. Он отметил, что многие трудности в цепочках поставок уже начали ослабевать, но более серьезной проблемой является то, что выпуск продукции был рассчитан на прежний уровень спроса, для наращивания мощностей необходимы инвестиции в новые заводы, открытие которых займет годы. «Это не те поставки, где вы можете просто щелкнуть переключателем», — подчеркнул Орд.

Одной из особых проблем стала нехватка азотной кислоты, используемой в небольших объемах для изготовления взрывчатых веществ, она же необходима производителям удобрений, отметил замглавы оружейной компании Eurenco Ив Траиссак.

По данным The New York Times, Пентагон стремится нарастить выпуск снарядов на 500% за два года в связи с поставками украинской армии. Производство обычных боеприпасов доведено до уровня, невиданного со времен Корейской войны. Власти США планируют расширять заводы и привлекать новых производителей, действия станут частью «самых агрессивных усилий по модернизации оборонно-промышленной базы США почти за 40 лет», рассказал источник газеты.

До ввода российских войск на Украину в США производили 14,4 тыс. неуправляемых боеприпасов ежемесячно, этого объема хватало армии страны. Однако после поставок Украине гаубиц и снарядов к ним выпуск снарядов был утроен в сентябре 2022 года, а затем удвоен в январе. В итоге поставщики смогли производить более артиллерийских 90 тыс. снарядов в месяц.