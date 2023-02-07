FT сообщила о кризисе в поставках боеприпасов для Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 76,03 (-0,7) Инвестиции, 06 фев, 19:04 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 70,6 (+0,21) Инвестиции, 06 фев, 19:04
WP рассказал о «поразительной готовности» республиканцев по Украине Политика, 15:05
Боррель заявил о поддержке Евросоюзом российских СМИ-иноагентов Политика, 14:59
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 14:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:47
FT узнала о «подсказках» китайского шара спутникам при полете над США Политика, 14:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:42
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 14:42
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
АвтоВАЗ выкупил бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге за €1 Бизнес, 14:41
Кадыров спрогнозировал завершение боев на Украине до конца года Политика, 14:39
Партия Саакашвили объявила о переходе на «чрезвычайный режим» Политика, 14:35
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 14:31
Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное Общество, 14:20
Расслабьтесь, вас не слышат: как пережить подростковый возраст ребенка Pro, 14:12
ЛУКОЙЛ сообщил о ликвидации возгорания на нефтеперерабатывающем заводе Бизнес, 14:10
Военная операция на Украине ,  
0 

FT сообщила о кризисе в поставках боеприпасов для Украины

FT: высокий расход снарядов на Украине привел к кризису их поставок в Европе
Бои на Украине требуют высокого расхода снарядов, однако европейские мощности были рассчитаны на прежний спрос, теперь требуются новые инвестиции и ожидание в несколько лет, просто щелкнуть переключателем нельзя, пишет FT
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Расход ВСУ боеприпасов достиг беспрецедентных объемов, Украина использует ежедневно 5–6 тыс. артиллерийских снарядов, что сравнимо с потребностями небольшой европейской страны за год в мирное время; в связи с этим европейские производители столкнулись с кризисом в цепочке военных поставок. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на норвежскую оружейную компанию Nammo.

Исполнительный директор компании Мортен Брандтцег пояснил, что к этому привели остающиеся после пандемии COVID-19 узкие места в цепочках поставок, а также дефицит критически важного сырья для некоторых взрывчатых веществ, что мешает нарастить производство. Спрос на некоторые компоненты настолько вырос, что сроки поставок увеличились с нескольких месяцев до нескольких лет.

Клиенты британской Chemring, которая производит взрывчатые вещества, спрашивали о возможности нарастить производство определенных материалов на 100–200%, рассказал глава компании Мик Орд. Он отметил, что многие трудности в цепочках поставок уже начали ослабевать, но более серьезной проблемой является то, что выпуск продукции был рассчитан на прежний уровень спроса, для наращивания мощностей необходимы инвестиции в новые заводы, открытие которых займет годы. «Это не те поставки, где вы можете просто щелкнуть переключателем», — подчеркнул Орд.

Одной из особых проблем стала нехватка азотной кислоты, используемой в небольших объемах для изготовления взрывчатых веществ, она же необходима производителям удобрений, отметил замглавы оружейной компании Eurenco Ив Траиссак.

По данным The New York Times, Пентагон стремится нарастить выпуск снарядов на 500% за два года в связи с поставками украинской армии. Производство обычных боеприпасов доведено до уровня, невиданного со времен Корейской войны. Власти США планируют расширять заводы и привлекать новых производителей, действия станут частью «самых агрессивных усилий по модернизации оборонно-промышленной базы США почти за 40 лет», рассказал источник газеты.

Читайте на РБК Pro
Заглядываем за ширму: как работает отдел аналитики Тинькофф
Культ подхалимства: как Эстер Кроуфорд выжила в Twitter при Илоне Маске
Эра копеечных штрафов за утечку персональных данных прошла. Что дальше
Доллар поставил антирекорд с апреля 2022 года. Что будет с ним дальше

До ввода российских войск на Украину в США производили 14,4 тыс. неуправляемых боеприпасов ежемесячно, этого объема хватало армии страны. Однако после поставок Украине гаубиц и снарядов к ним выпуск снарядов был утроен в сентябре 2022 года, а затем удвоен в январе. В итоге поставщики смогли производить более артиллерийских 90 тыс. снарядов в месяц.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина боеприпасы производство оружия
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало о росте выпуска снарядов для уничтожения танков НАТО
Политика
NYT узнала о планах Пентагона в шесть раз увеличить производство снарядов
Политика
NYT узнала об отправке США боеприпасов Украине со складов в Израиле
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter