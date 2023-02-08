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Карл III встретился с Зеленским

Британский король Карл III принял Владимира Зеленского в Букингемском дворце
Карл III и Владимир Зеленский
Карл III и Владимир Зеленский (Фото: Aaron Chown / Reuters)

Король Великобритании Карл III принял президента Украины Владимира Зеленского в Букингемском дворце, передает Sky News.

Телеканал опубликовал видео, на котором украинский президент и монарх жмут друг другу руки. После этого они удаляются из кадра. Король одет в голубой деловой костюм, а Зеленский — в однотонный костюм цвета хаки.

8 февраля президент Украины прибыл с первым с начала российской специальной военной операции визитом в Великобританию. Как анонсировала канцелярия британского премьера Риши Сунака, тот намерен предложить Зеленскому поставить Украине оружие большей дальности, что должно подорвать способность России наносить удары по инфраструктуре и «поможет ослабить давление на линию фронта».

Материал дополняется

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Карл III Букингемский дворец Великобритания

Карл III Виндзор

Король Великобритании

14 ноября 1948 года

Владимир Зеленский

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