В Офисе Зеленского заявили, что у Украины почти не осталось боеприпасов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 09 фев, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 09 фев, 16:00
Британский миллиардер обратился к американским банкам для покупки МЮ Спорт, 13:10
Кремль назвал дату послания Путина Политика, 13:10
Мишустин уволил главу ФТС Политика, 13:04
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 12:59
На «Госуслугах» введут обязательную двухфакторную авторизацию Технологии и медиа, 12:58
Бизнес часто игнорирует логистику, планируя развитие. Почему это ошибка Pro, 12:55
В Офисе Зеленского заявили, что у Украины почти не осталось боеприпасов Политика, 12:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Домклик» назвал районы Москвы, где сдается самое дешевое жилье в аренду Недвижимость, 12:46
ПСБ проводит форум по финансовой грамотности «Просто капитал» Пресс-релиз, 12:41
Небензя обусловил рассмотрение предложений Киева «учетом ситуации» Политика, 12:39
В Киеве, Виннице, Хмельницком и Львове прогремели взрывы Политика, 12:38
Как трансформируется кофейный бизнес в России, чтобы оставаться в плюсе Pro, 12:37
Хакеры получили $10 тыс. за взлом аппаратного криптокошелька OneKey Крипто, 12:37
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 12:36
Военная операция на Украине ,  
0 

В Офисе Зеленского заявили, что у Украины почти не осталось боеприпасов

Замглавы офиса Зеленского: у ВСУ «почти ноль» боеприпасов из-за интенсивных боев
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Армия Украины столкнулась с нехваткой снарядов из-за интенсивности боев, они «очень быстро заканчиваются», заявил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква в эфире Bloomberg TV.

Он отметил, что ВСУ нуждаются в поставках не только дальнобойной артиллерии, систем ПВО, истребителей и боевых танков для начала контрнаступления, которое обычно начинается с артиллерийского огня, но и западных боеприпасов.

«У вас есть артиллерия, у вас есть множество снарядов <...>. Сейчас у нас почти ноль боеприпасов», — подчеркнул Жовква.

Он отметил, что истребители нужны по ряду причин, одна из них — их способность перехватывать баллистические ракеты, которые все чаще и чаще «появляются в украинском небе».

США пересматривают номенклатуру поставок Украине для того, чтобы ВСУ могли организовать эффективную самооборону и новое наступление на российские позиции, рассказал в начале февраля госсекретарь Энтони Блинкен. «По мере изменений в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы предоставляем», — пояснил он. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тогда же подчеркнул, что альянс пока не видит желания России мирного диалога, а потому блок будут помогать Киеву вернуть территории и остаться суверенным государством.

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Готовимся к маркировке товаров на маркетплейсах: что не упустить
Вы неудачно вложились в 2022 году. Как сформировать портфель сейчас
Во что инвестировать в 2023 году: три быстрорастущих рынка Agro Food Tech
Работа до посинения: почему спрос на белых воротничков будет сокращаться
Авторы
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter