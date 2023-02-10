В Офисе Зеленского заявили, что у Украины почти не осталось боеприпасов

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Армия Украины столкнулась с нехваткой снарядов из-за интенсивности боев, они «очень быстро заканчиваются», заявил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква в эфире Bloomberg TV.

Он отметил, что ВСУ нуждаются в поставках не только дальнобойной артиллерии, систем ПВО, истребителей и боевых танков для начала контрнаступления, которое обычно начинается с артиллерийского огня, но и западных боеприпасов.

«У вас есть артиллерия, у вас есть множество снарядов <...>. Сейчас у нас почти ноль боеприпасов», — подчеркнул Жовква.

Он отметил, что истребители нужны по ряду причин, одна из них — их способность перехватывать баллистические ракеты, которые все чаще и чаще «появляются в украинском небе».

США пересматривают номенклатуру поставок Украине для того, чтобы ВСУ могли организовать эффективную самооборону и новое наступление на российские позиции, рассказал в начале февраля госсекретарь Энтони Блинкен. «По мере изменений в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы предоставляем», — пояснил он. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тогда же подчеркнул, что альянс пока не видит желания России мирного диалога, а потому блок будут помогать Киеву вернуть территории и остаться суверенным государством.

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