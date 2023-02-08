Зеленский подарил спикеру палаты общин Великобритании шлем

Владимир Зеленский и Линдси Хойл (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед британским парламентом подарил спикеру палаты общин Линдси Хойлу авиационный шлем с надписью «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее». Об этом сообщает Daily Mail.

Зеленский 8 февраля приехал в Великобританию впервые с начала спецоперации. В своем выступлении в здании британского парламента он попросил Лондон поставить Киеву «мощную» авиацию. После речи он подарил Хойлу шлем белого цвета с подписью украинского пилота. На фотографии, которую опубликовала газета, видно, что она сделана синим маркером. На шлеме стоят по меньшей мере две подписи.

Британский премьер Риши Сунак, в свою очередь, объявил о расширении военной помощи Киеву. Великобритания уже обучает украинских военных. Сунак на встрече с Зеленским сказал, что Лондон расширит их подготовку на море и в воздухе, включая пилотов истребителей и морских пехотинцев.

Ранее, 2 февраля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна может передать истребители Украине, однако на подготовку пилотов для них уйдет много времени. Министр обороны страны Бен Уоллес отмечал, что поставки таких самолетов не помогут быстро остановить конфликт.

Россия осуждает страны Запада за поставки оружия Украине. Поставка военной авиации Киеву приведет к эскалации, полагают в российском МИДе.