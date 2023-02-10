Times сообщила о готовности ВСУ к ударам по Крыму британскими ракетами

В Лондоне обсуждают возможность передачи Киеву ракет Harpoon с дальностью действия 240 км и ракет Storm Shadow с дальностью полета до 400 км. Москва предупреждала о готовности применить все виды оружия в случае атаки на Крым

Если Великобритания согласится передать Украине ракеты дальнего радиуса действия, ВСУ будут готовы применить их для ударов по целям в Крыму, сообщает The Times со ссылкой на источники в украинской оборонной сфере.

Издание напоминает слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что западное оружие большей дальности позволит ВСУ атаковать объекты «в глубине оккупированных территорий». Украина и страны Запада не признают референдум, по итогам которого Россия присоединила Крым весной 2014 года. Российские власти называют вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым. Президент Владимир Путин говорил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не существует и не может существовать».

8 февраля, в день визита Зеленского в Великобританию, премьер страны Риши Сунак предложил отправить Украине оружие большей дальности, чтобы подорвать способность России наносить удары по инфраструктуре и «ослабить давление на линию фронта». По данным Times, власти обсуждают, войдут ли в пакет противокорабельные ракеты Harpoon с дальностью действия 240 км, а также крылатые ракеты класса «земля-воздух» Storm Shadow (дальность — около 400 км).

Как пишет издание, сейчас идут переговоры о том, сколько именно британских ракет большой дальности может быть отправлено Киеву, несмотря на опасения, что «трансграничные удары могут привести к эскалации конфликта».

Times отмечает, что в последние недели западные союзники Киева смягчили свою позицию в отношении поставок Украине оружия большей дальности. В частности, в конце января США одобрили новый пакет военной помощи Украине на $2,2 млрд, куда вошли самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы более 150 км. При этом Соединенные Штаты исключают отправку Украине ракет ATACMS дальностью до 300 км, хотя Зеленский называл это «жизненно необходимым снабжением».

В конце января представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США поддерживают украинских военных «в возвращении своей территории любыми средствами и любым оружием, которое они используют».

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что, если ВСУ используют западное оружие против российских территорий, Москва будет «действовать на поражение центров принятия решений», и укрыться от российского ответа на потенциальную атаку Крыма будет «очень сложно». По его словам, в зависимости от угроз Россия готова применять все виды оружия. Президент Владимир Путин также говорил, что территория России будет защищена «всеми имеющимися силами и средствами».