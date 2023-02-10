Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 09 фев, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 09 фев, 16:00
Times сообщила о готовности ВСУ к ударам по Крыму британскими ракетами Политика, 03:40
Военкоры показали работу танка Т-14 «Армата» в зоне военной операции Политика, 03:16
Депутат Останина предложила разрешить тратить маткапитал на покупку авто Общество, 03:01
WP сообщила о помощи США военным ВСУ с координатами при применении HIMARS Политика, 02:48
Автор расследования о подрыве Nord Stream отказался выступить в Госдуме Политика, 02:38
Берлин передаст Словакии системы ПВО для размещения на границе с Украиной Политика, 02:23
В Турции ребенка спасли из-под завалов через 90 часов после землетрясения Общество, 02:13
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Британские аналитики увидели мало смысла в передаче истребителей Украине Политика, 01:41
Подоляк потребовал от SpaceX выбрать между Украиной и Россией Политика, 01:32
«Царство шизофрении». Что говорят о бойкоте США чемпионата мира по боксу Спорт, 01:15
Премьер Португалии назвал невозможной передачу Украине истребителей Политика, 01:13
Ученые нашли связь между количеством съеденной еды, старением и смертью Общество, 01:03
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17,5 тыс. Общество, 00:59
Британский министр прибыл в США обсудить «грязные деньги» России Политика, 00:50
Военная операция на Украине ,  
0 

Times сообщила о готовности ВСУ к ударам по Крыму британскими ракетами

Times: украинские военные готовы использовать британские ракеты при ударах по Крыму
В Лондоне обсуждают возможность передачи Киеву ракет Harpoon с дальностью действия 240 км и ракет Storm Shadow с дальностью полета до 400 км. Москва предупреждала о готовности применить все виды оружия в случае атаки на Крым

Если Великобритания согласится передать Украине ракеты дальнего радиуса действия, ВСУ будут готовы применить их для ударов по целям в Крыму, сообщает The Times со ссылкой на источники в украинской оборонной сфере.

Издание напоминает слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что западное оружие большей дальности позволит ВСУ атаковать объекты «в глубине оккупированных территорий». Украина и страны Запада не признают референдум, по итогам которого Россия присоединила Крым весной 2014 года. Российские власти называют вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым. Президент Владимир Путин говорил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не существует и не может существовать».

8 февраля, в день визита Зеленского в Великобританию, премьер страны Риши Сунак предложил отправить Украине оружие большей дальности, чтобы подорвать способность России наносить удары по инфраструктуре и «ослабить давление на линию фронта». По данным Times, власти обсуждают, войдут ли в пакет противокорабельные ракеты Harpoon с дальностью действия 240 км, а также крылатые ракеты класса «земля-воздух» Storm Shadow (дальность — около 400 км).

Как пишет издание, сейчас идут переговоры о том, сколько именно британских ракет большой дальности может быть отправлено Киеву, несмотря на опасения, что «трансграничные удары могут привести к эскалации конфликта».

Times отмечает, что в последние недели западные союзники Киева смягчили свою позицию в отношении поставок Украине оружия большей дальности. В частности, в конце января США одобрили новый пакет военной помощи Украине на $2,2 млрд, куда вошли самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы более 150 км. При этом Соединенные Штаты исключают отправку Украине ракет ATACMS дальностью до 300 км, хотя Зеленский называл это «жизненно необходимым снабжением».

В конце января представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США поддерживают украинских военных «в возвращении своей территории любыми средствами и любым оружием, которое они используют».

Читайте на РБК Pro
Как учить английский язык тем, кто хочет быстро вырасти в карьере
ФРС замедлила темп повышения ставок. Что ждет рынки и экономику
Как за 90 минут раз и навсегда избавиться от бесполезных совещаний
Выручка Apple упала впервые за четыре года. Стоит ли покупать ее акции

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что, если ВСУ используют западное оружие против российских территорий, Москва будет «действовать на поражение центров принятия решений», и укрыться от российского ответа на потенциальную атаку Крыма будет «очень сложно». По его словам, в зависимости от угроз Россия готова применять все виды оружия. Президент Владимир Путин также говорил, что территория России будет защищена «всеми имеющимися силами и средствами».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Крым ракеты Великобритания
Материалы по теме
Медведев допустил применение «любого оружия» в ответ на удар по Крыму
Политика
Politico узнала о скепсисе Пентагона по успеху наступления ВСУ на Крым
Политика
МИД Украины счел неприемлемыми слова президента Хорватии о статусе Крыма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter