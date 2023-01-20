AFP узнало о совете Вашингтона Киеву вывести силы из Артемовска

ВСУ может не хватить ресурса, чтобы удерживать позиции в Артемовске и одновременно готовиться к весеннему наступлению на юге, пояснил источник AFP. По его словам, время «играет России на руку» в Артемовске

США советуют Украине вывести войска из Артемовска (украинское название — Бахмут), чтобы начать подготовку к наступлению на южном направлении, передает Agency France Presse со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По словам собеседника агентства, усиленное внимание Киева к удержанию позиций в Артемовске мешает ВСУ готовиться к весеннему наступлению.

Он указал на то, что время «играет России на руку» в Артемовске, так как у российской стороны больше артиллерийских ресурсов и военных. При этом украинской стороне может не хватить ресурсов, чтобы держать позиции в городе и готовиться к наступлению.

Время необходимо ВСУ, чтобы украинские военные прошли программы подготовки под руководством США и чтобы западные союзники поставили вооружения Киеву, пояснил собеседник агентства.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВС России добились прогресса под Артемовском и в Соледаре, но подчеркнул, что это не изменит стратегической ситуации.

«Они достигли постепенного прогресса в обоих этих районах», — сказал он, добавив, что США продолжают считать «эти города спорными» и что результат был достигнут «экстраординарной ценой».

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