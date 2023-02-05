Зеленский рассказал об ожесточенных боях в Донбассе

Зеленский — о боях в Донбассе: «Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои»

Президент Украины заявил о необходимости ВСУ выстоять в Донбассе, несмотря на продолжающиеся ожесточенные бои. В Киеве ранее не раз исключали возможность отступления из Бахмута, Пригожин говорил, что бои идут «за каждый дом»

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В Донбассе сохраняется непростая ситуация на линии боевого соприкосоновения, заявил президент Украины Владимир Зеленский видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

«Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжко, и каким бы ни было давление, мы должны выстоять», — сказал он.

Ранее днем о тяжелой ситуации на поле боя рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщив о трудных боях «за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку» в Артёмовске (украинское название — Бахмут). «ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего», — подчеркнул он.

Артёмовск расположен к северу от Горловки и служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В Киеве на протяжении нескольких месяцев говорят о тяжелом положении близ этого города: в конце декабря Зеленский называл обстановку «мучительной». В ВСУ отмечали, что последние полгода на этом направлении «сущий ад».

Власти Украины исключали возможность вывода войск из Артёмовска, советник офиса президента Михаил Подоляк пояснял, что страна платит за его удержание «огромную цену», поскольку речь идет о защите не просто о территории, а «наших домов». Эту позицию позднее подтвердил и президент Украины.

Власти ДНР утверждают, что артиллерия полностью контролирует подходы к Артёмовску, он скоро будет взят из-за оперативного окружения противника. «Противник начал в спешке стягивать дополнительные резервы в Артемовск», — рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.



