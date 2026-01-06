 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Премьер Гренландии исключил, что остров получится захватить за ночь

Гренландию нельзя сравнивать с Венесуэлой, заявил премьер: «Мы — демократическая страна». Он сообщил о желании укрепить отношения с США

Гренландия стремится укрепить связи с Соединенными Штатами, и ее жителям не следует опасаться скорого возможного нападения со стороны США, заявил в понедельник премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен, после того как американский президент Дональд Трамп вновь проявил интерес к острову.

«Мы не в той ситуации, когда можно думать, что захват страны возможен за ночь», — сказал Нильсен на пресс-конференции в столице Нууке (цитата по Reuters). По словам премьера, нельзя сравнивать Гренландию с Венесуэлой: «Мы — демократическая страна».

Гренландия — крупнейший остров в мире площадью 2,2 млн кв. км и населением около 57 млн человек. Это бывшая датская колония, она остается частью королевства, Копенгаген продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность.

Трамп заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США
Политика

Трамп после возвращения в Белый дом в январе 2025 года не раз заявлял, что намерен присоединить к США Гренландию. Накануне на фоне американской операции в Венесуэле республиканец сказал в интервью The Atlantic, что остров «окружен российскими и китайскими судами» и «абсолютно необходим» Соединенным Штатам для обороны.

Действия США в Венесуэле вызвали опасения у европейских лидеров, что автономная территория Дании, может столкнуться с аналогичным сценарием, отмечает Reuters.«Будущее Гренладии должны определять Гренландия и Королевство Дания, и никто другой», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предложил НАТО обсудить усиление защиты острова.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Гренландия Дания США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
