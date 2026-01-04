Жена сотрудника Белого дома показала карту Гренландии в цветах флага США

Гренландия (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Жена заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала изображение карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага. Картинку Миллер подписала словами: «Скоро». Такая публикация появилась на ее странице в социальной сети X.

В ответ датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен заявил, что Дания ожидает от США полного уважения ее территориальной целостности.

«Просто дружеское напоминание о США и Королевстве Дания: мы близкие союзники и должны продолжать сотрудничать в этом качестве. <...> И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания», — написал Меллер Серенсен в X.

Он напомнил, что и США, и Дания, включая Гренландию, являются членами НАТО. Дипломат подчеркнул, что страны вместе работают над обеспечением безопасности в Арктике. В частности, он отметил, что в 2025 году Дания выделила $13,7 млрд на эти нужды.

Гренландия — бывшая датская колония. Она остается частью королевства в качестве автономии. Копенгаген контролирует внешнюю политику острова и его безопасность.

На фоне военной операции США в Венесуэле газета The Guardian написала, что следующими целями Соединенных Штатов могут стать Дания и Иран. Как отметила газета, официальные лица США заявляли о намерении установить контроль над Гренландией любыми необходимыми средствами, а в декабре датская служба военной разведки назвала США угрозой безопасности.

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим спецпосланником по Гренландии. Глава государства отметил, что Лэндри будет решительно продвигать интересы США ради «выживания союзников и, по сути, всего мира».

В ответ министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не намерен подчиняться требованию американских властей передать Гренландию. В свою очередь, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сказал, что он грустит из-за притязаний Трампа на остров. При этом Лэндри заявил, что администрация Трампа не ставит целью «завоевать кого-либо».