Как угрозы Трампа повлияли на предпочтения избирателей Гренландии

В Гренландии стартуют парламентские выборы. Предвыборные опросы показывают лидерство сторонников независимости острова. При этом президент США Дональд Трамп не оставляет свои претензии на регион. Подробнее — в материале РБК

11 марта жители Гренландии — автономной территории в составе Дании — отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать 31 члена Инатсисартута (местного парламента). Как отмечает The New York Times (NYT), из-за непростых погодных условий бюллетени на остров доставляют с помощью вертолетов, а в самые отдаленные поселения — на снегоходах. Голоса подсчитываются вручную, а результаты передаются по электронной почте или по спутниковой связи. Если погода позволит, в этом году итоги выборов станут известны к среде.

По итогам этого голосования определится состав нового правительства Гренландии, которому предстоит выстраивать диалог с Копенгагеном и Вашингтоном, претендующим на контроль над островом. На прошлой неделе в своем первом выступлении перед конгрессом 47-й президент США Дональд Трамп отметил, что Америке «так или иначе» необходимо «получить» Гренландию; ранее он допускал даже использование силы с этой целью.

В преддверии выборов власти Гренландии ужесточили закон об иностранном вмешательстве, запретив иностранные и анонимные пожертвования в адрес политических организаций. При этом в конце февраля датская разведывательная служба (PET) заявила также об угрозе вмешательства в избирательный процесс со стороны России, аргументировав это тем, что Москва заинтересована в расколе в рядах НАТО, а «усиление американского влияния в Гренландии не отвечает ее интересам». В этом контексте главной темой предвыборной кампании в Гренландии стал вопрос о независимости.

Накануне выборов глава Белого дома вновь предложил жителям острова стать «частью великой нации», пообещав многомиллиардные инвестиции и рабочие места. «Мы готовы сделать вас богатыми. Если вы этого захотите, мы приглашаем вас стать частью величайшей нации, Соединенных Штатов Америки!» — написал Трамп 10 марта в своей соцсети Truth Social, отметив, что Вашингтон уважает право народа Гренландии определять свое собственное будущее. В то же время он подчеркнул, что США продолжат «обеспечивать безопасность» острова, как это и было со времен Второй мировой войны.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде назвал заявления Трампа «пренебрежительными». В интервью телеканалу DR он отметил, что гренландцы заслуживают уважительного отношения, а 47-й американский президент не проявляет его. «[В результате действий Трампа] мы не хотим сближаться с США настолько, насколько хотели бы в прошлом», — заявил премьер, добавив, что у него вызывает беспокойство «непредсказуемость» американского лидера.

Трамп обращался к властям Дании с предложением о покупке Гренландии еще в свой первый президентский срок, но получил отказ. После победы на президентских выборах 2024-го республиканец вернулся к этой идее, заявив, что владение Гренландией «абсолютно необходимо» для обеспечения национальной безопасности США. На пресс-конференции 7 января американский лидер не исключил, что прибегнет к военному или экономическому давлению, чтобы получить контроль над островом.

Гренландия богата природными ресурсами. The Economist отмечал, что там расположены залежи 43 из 50 минералов, которые американское правительство классифицирует как критически важные. The New York Times допускала, что интерес Трампа к острову связан также с тем, что из-за глобального потепления за последние три десятилетия растаяло примерно 11 тыс. квадратных миль (28,7 тыс. кв. км) ледяного покрова Гренландии, а это может открыть дополнительные возможности для бурения нефтяных и газовых скважин.

Еще перед инаугурацией Трамп созвонился с премьером Дании Метте Фредериксен, чтобы обсудить статус острова. Та после этого разговора отметила, что Гренландия не продается. Премьер Эгеде заявлял, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США. В Копенгагене назвали это желание законным.