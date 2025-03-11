Как угрозы Трампа повлияли на предпочтения избирателей Гренландии

В Гренландии стартуют парламентские выборы. Предвыборные опросы показывают лидерство сторонников независимости острова. При этом президент США Дональд Трамп не оставляет свои претензии на регион. Подробнее — в материале РБК

Предвыборные плакаты в Илулиссате, Гренландия (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

11 марта жители Гренландии — автономной территории в составе Дании — отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать 31 члена Инатсисартута (местного парламента). Как отмечает The New York Times (NYT), из-за непростых погодных условий бюллетени на остров доставляют с помощью вертолетов, а в самые отдаленные поселения — на снегоходах. Голоса подсчитываются вручную, а результаты передаются по электронной почте или по спутниковой связи. Если погода позволит, в этом году итоги выборов станут известны к среде.

По итогам этого голосования определится состав нового правительства Гренландии, которому предстоит выстраивать диалог с Копенгагеном и Вашингтоном, претендующим на контроль над островом. На прошлой неделе в своем первом выступлении перед конгрессом 47-й президент США Дональд Трамп отметил, что Америке «так или иначе» необходимо «получить» Гренландию; ранее он допускал даже использование силы с этой целью.

Гренландия — самый большой остров в мире, расположен северо-восточнее побережья Северной Америки. Площадь — около 2,2 млн кв. км, население — 57 тыс. человек. Правительство Гренландии отвечает за большинство внутренних дел, включая образование, здравоохранение и разработку природных ресурсов. За Копенгагеном последнее слово в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. Гренландцы получают два паспорта (гренландский и датский), являются гражданами ЕС. При этом в 2024-м правительство острова обнародовало Стратегию внешней политики, обороны и безопасности на 2024–2033 годы под названием «Гренландия в мире — ничего о нас без нас». В 1951 году, через два года после вступления Дании в НАТО, между датским и американским правительствами было подписано соглашение, согласно которому страны осуществляют совместную оборону острова. В Гренландии находится американская военно-космическая база Питуффик. С 2009 года между Данией и Гренландией действует соглашение, согласно которому остров может получить независимость после проведения референдума.

Какую роль сыграли в предвыборной кампании заявления Трампа

В преддверии выборов власти Гренландии ужесточили закон об иностранном вмешательстве, запретив иностранные и анонимные пожертвования в адрес политических организаций. При этом в конце февраля датская разведывательная служба (PET) заявила также об угрозе вмешательства в избирательный процесс со стороны России, аргументировав это тем, что Москва заинтересована в расколе в рядах НАТО, а «усиление американского влияния в Гренландии не отвечает ее интересам». В этом контексте главной темой предвыборной кампании в Гренландии стал вопрос о независимости.

Накануне выборов глава Белого дома вновь предложил жителям острова стать «частью великой нации», пообещав многомиллиардные инвестиции и рабочие места. «Мы готовы сделать вас богатыми. Если вы этого захотите, мы приглашаем вас стать частью величайшей нации, Соединенных Штатов Америки!» — написал Трамп 10 марта в своей соцсети Truth Social, отметив, что Вашингтон уважает право народа Гренландии определять свое собственное будущее. В то же время он подчеркнул, что США продолжат «обеспечивать безопасность» острова, как это и было со времен Второй мировой войны.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде назвал заявления Трампа «пренебрежительными». В интервью телеканалу DR он отметил, что гренландцы заслуживают уважительного отношения, а 47-й американский президент не проявляет его. «[В результате действий Трампа] мы не хотим сближаться с США настолько, насколько хотели бы в прошлом», — заявил премьер, добавив, что у него вызывает беспокойство «непредсказуемость» американского лидера.

Трамп обращался к властям Дании с предложением о покупке Гренландии еще в свой первый президентский срок, но получил отказ. После победы на президентских выборах 2024-го республиканец вернулся к этой идее, заявив, что владение Гренландией «абсолютно необходимо» для обеспечения национальной безопасности США. На пресс-конференции 7 января американский лидер не исключил, что прибегнет к военному или экономическому давлению, чтобы получить контроль над островом. Гренландия богата природными ресурсами. The Economist отмечал, что там расположены залежи 43 из 50 минералов, которые американское правительство классифицирует как критически важные. The New York Times допускала, что интерес Трампа к острову связан также с тем, что из-за глобального потепления за последние три десятилетия растаяло примерно 11 тыс. квадратных миль (28,7 тыс. кв. км) ледяного покрова Гренландии, а это может открыть дополнительные возможности для бурения нефтяных и газовых скважин. Еще перед инаугурацией Трамп созвонился с премьером Дании Метте Фредериксен, чтобы обсудить статус острова. Та после этого разговора отметила, что Гренландия не продается. Премьер Эгеде заявлял, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США. В Копенгагене назвали это желание законным.

Согласно опросу, проведенному в этом январе, подавляющее большинство гренландцев — около 85% — выступают против идеи присоединения к США. Эгеде в новогоднем обращении к жителям острова отметил, что настало время сделать следующий шаг и начать работать над устранением «оков колониализма», которые мешают сотрудничеству с другими странами. Согласно последним опросам, по поддержке избирателей лидирует возглавляемая Эдеге правящая левая партия «Народное сообщество» (гренл. Inuit Ataqatigiit, IA) с 31%. На втором месте с 21,9% социал-демократическая партия «Вперед» (гренл. Siumut). Представители Siumut поддерживают постепенное отделение от Дании и предлагают провести соответствующий референдум через четыре года. Партия Demokraatit (согласно опросам, может рассчитывать на 18,8%) тоже видит Гренландию независимой, хотя и предупреждает о потенциальных рисках стремительного отделения от Дании, в том числе падения уровня жизни.

Крупнейшая оппозиционная левая партия Naleraq, которой обещают 16,5%, выступает за скорейший переход к полной независимости. В то же время эта партия хочет заключить оборонное соглашение с США, отмечая, что самостоятельно выстроить защиту острова невозможно. Кандидат на пост премьера от Naleraq Куно Фенкер, присутствовавший на инаугурации Трампа, считает, что прежде всего Гренландии нужно порвать с Данией. «Речь идет о том, чтобы мы получили полную власть над своей территорией. А потом уже мы будем сотрудничать с международными организациями и другими странами», — отмечал политик.

Правоцентристская консервативная партия Atassut, наоборот, выступает за единство с Данией и предупреждает о последствиях отсутствия четкого плана по обретению независимости. Ей пророчат всего 9,7%.

Младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, автор телеграм-канала «Северные дела» Никита Липунов заявил РБК, что на гренландской политической арене унионистские партии, выступающие за сохранение статуса автономии острова в составе Датского королевства, не пользуются широкой поддержкой населения. «В то же время ведущие политические силы ставят своей целью добиться независимости острова. Инициатива Трампа и его напористая риторика в этом смысле лишь подогрели внутриполитические дискуссии об отделении от Дании, и поэтому предстоящие выборы можно считать репетицией референдума о независимости», — отмечает эксперт.

Насколько реально обретение Гренландией независимости

The Guardian отмечает, что в отличие от Дании, которая восприняла заявления Трампа как угрозу, у жителей Гренландии появилась доля надежды, что его риторику можно будет использовать во время переговоров с Копенгагеном и выторговать более выгодные условия сделки. Издание напоминает, что у местного населения уже давно формируется недовольство своим положением, которое подогревают материалы СМИ о жестоком обращении датских властей с коренными жителями острова. Так, в 2023-м телекомпания DR выпустила расследование, согласно которому с 1960-х годов вплоть до середины 1970-х власти Дании проводили на территории Гренландии политику принудительного контроля рождаемости, чтобы ограничить численность коренного населения острова. В результате этих действий пострадали не менее 4,5 тыс. гренландских женщин.

В этом году DR представила еще одно расследование, согласно которому Копенгаген заработал около 400 млрд датских крон на гренландской криолитовой шахте в период с 1854 по 1987 год. Согласно опросу, проведенному гренландской газетой Sermitsiaq, более трети избирателей говорят, что эти данные повлияют на их предвыборные предпочтения.

В то же время, как утверждает Politico, четкого плана по приобретению независимости у местных властей пока нет. Выйдя из-под контроля Дании, остров лишится ежегодных субсидий в размере $500 млн (благодаря Копенгагену местные жители имеют бесплатные образование и медицину). ЕС также направляет свои средства Гренландии.

По оценке Липунова, вероятность того, что рано или поздно остров обретет независимость, очень высока. Хотя, как отмечает эксперт, после референдума, который может состояться уже вскоре после выборов, начнется длительная процедура согласования условий отделения. Его должен будет одобрить датский парламент, поэтому весь процесс может затянуться на месяцы, если не на годы. «Кроме того, реальная готовность острова к независимости — это дискуссионный вопрос. Гренландский бюджет в значительной степени формируется за счет датских дотаций. Если поддержка Копенгагена прекратится, в Гренландии может снизиться уровень жизни. А большинство соцопросов говорят о том, что местные жители не готовы пожертвовать благосостоянием ради независимости. Это один из факторов, которые удерживают гренландское правительство от резких маневров в сторону независимости», — заключил эксперт.