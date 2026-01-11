 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Politico сообщило о возможности включения Гренландии в сделку по Украине

Собеседник Politico считает, что согласие европейских лидеров на передачу Гренландии Соединенным Штатам будет неприятным шагом, однако в обмен позволит сохранить гарантии безопасности для Украины
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Одобрение расширении роли США в Гренландии со стороны европейских стран может стать частью сделки по Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на одного из европейских дипломатов.

По его словам, ЕС может согласиться на усиление роли США в Гренландии в обмен на гарантии поддержки Вашингтоном Украины. Собеседник Politico назвал это «горькой пилюлей», однако более предпочтительным вариантом чем выход Соединенных Штатов из переговорного процесса.

При этом собеседники Politico считают, что в случае с Гренландией у США есть несколько вариантов. Например, речь может идти о военной операции. По словам одного из датских политиков серьезного сопротивления американцам оказать не удастся, а для захвата острова может хватить всего пяти вертолетов с десантом.

FT узнала о тревоге ЕС из-за реакции НАТО на возможный захват Гренландии
Политика
Фото: Leon Neal / Getty Images

Гренландский политик Куно Фенкер, который был на инаугурации Трампа в начале прошлого года, сообщил, что вел переговоры с американцами и убеждал их, что остров не хотел бы стать аналогом Пуэрто-Рико — ассоциированного с США государства. По его словам, любые договоренности с Вашингтоном должны быть вынесены на референдум.

В свою очередь профессор Датского колледжа обороны Томас Кросби предположил, что договариваться с гренландцами Трамп не будет. «Это человек, который предпочитает давить на своих собеседников. Он много раз обманывал тех, с кем вел переговоры. И я не вижу никаких преимуществ для гренландцев».

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. 10 января он заявил о готовности Вашингтона «что-то предпринять» в отношении Гренландии даже без согласия ее жителей. Белый дом называл «вариантом» установления контроля над Гренландией использование американских вооруженных сил, как и покупку и прочие методы.

